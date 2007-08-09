Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Royale.biz - ClashRoyal

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:02
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,052
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.004
Royale.biz - ClashRoyal
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.06.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "ClashRoyal"


Об игре:

Цитата:
Проект [COLOR="RoyalBlue"]Это экономическая игра с выводом реальных денег. Мы разработали для игроков увлекательную игровую площадку на которой каждый игрок сможет весело провести время, пообщаться, а так же заработать денег. Мы платим реальные деньги за ваши достижения в игре!

Маркетинг:


Время существования карты героя

Каждая карта имеет свое время существования, которое составляет 60 дней с момента покупки карты. По истечению данного срока карта исчезает с боевой доски.


Курс игрового инвентаря
Покупка:
1 Рубль = 1 Монета
Вывод:
1 Монета = 1 Рубль
Продажа трофеев:
100 Трофеев = 1 Монета


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Dimon Dneprovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 18:16
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Royale.biz - ClashRoyal
Попробуем, вроде как норм зделано, должен пол года минимум прожить
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:22
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