Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:02
#
1
Любитель
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,052
Благодарностей: 36
УГ: 1
Royale.biz - ClashRoyal
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.06.2017
Регистрация
Игра с выводом денег "ClashRoyal"
Об игре:
Цитата:
Проект [COLOR="RoyalBlue"]Это экономическая игра с выводом реальных денег. Мы разработали для игроков увлекательную игровую площадку на которой каждый игрок сможет весело провести время, пообщаться, а так же заработать денег. Мы платим реальные деньги за ваши достижения в игре!
Маркетинг:
Время существования карты героя
Каждая карта имеет свое время существования, которое составляет 60 дней с момента покупки карты. По истечению данного срока карта исчезает с боевой доски.
Курс игрового инвентаря Покупка:
1 Рубль = 1 Монета
Вывод:
1 Монета = 1 Рубль
Продажа трофеев:
100 Трофеев = 1 Монета
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СЕРФИНГ
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Мой вклад
Сегодня, 18:16
#
2
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: Royale.biz - ClashRoyal
Попробуем, вроде как норм зделано, должен пол года минимум прожить
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Сегодня, 18:22