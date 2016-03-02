ferma-money.su - Денежная ферма

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Старт проекта 26.06.2017
Денежная ферма
Ferma-Money.su – это экономическая онлайн игра с выводом денег, которая увлечет всех, кто интересуется доходами, заработками и финансами. Наша игра позволит Вам погрузиться в увлекательный мир фермерства и зарабатывать реальные деньги даже если Вы, не обладаете глубокими экономическими знаниями. Ferma-Money.su позволит каждому участнику построить свою собственную ферму в режиме онлайн и заработать реальные деньги, которые затем легко можно вывести в любое удобное время. Весь игровой процесс построен таким образом, чтобы каждый участник игры мог покупать различных животных на выбор. Чем дороже стоит животное, тем больше она принесет вам дохода. Для покупки доступны 5 животных. Каждое животное будет приносить определенный процент прибыли ежедневно. Вы можете купить любое количество животных, чем больше Вы приобретете, тем больше сможете заработать. Официальная виртуальная валюта игры - это «серебро». Каждое купленное Вами животное будет приносить прибыль 24 часа в сутки. Затем Вы можете обменять виртуальную валюту на реальную в соотношении 100 серебра = 1 рубль и вывести полученную прибыль на свой кошелек.
Общее
Магазин животных
В этом магазине Вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит особый вид продукции, который можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Чем животное дороже, тем больше приносит доход в виде продукции. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши животные не умирают, и будут нести продукцию всегда!
Курица.
Стоимость 100 рублей
Доход в сутки 1,33 руб.
~40% в месяц
Овечка
Стомость 350 рублей
Доход в сутки 5,24 руб.
~45% в месяц
Коза
Стоимость 700 рублей
Доход в сутки 11,66 руб.
~50% в месяц
Свинка
Стоимость 1200 рублей
Доход в сутки 21,99 руб.
~55% в месяц
Корова
Стоимость 3000 рублей
Доход в сутки 60 рублей
~60% в месяц
Продажа продукции
Здесь Вы можете продать собранную продукцию за серебро, которое можно обменять на реальные деньги.
Распределение серебра при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на счет для вывода.
Курс продажи любой продукции: 100 продукции = 1 серебро
Особенности
100 монет = 1 рубль
Бонусы
100 рублей при регистрации
+10% при первом пополнении
Платёжные системы
PAYEER
FREE-KASSA
Партнёрская програииа
10% на баланс для вывода
МОЙ ВКЛАД
Рефбек 100%