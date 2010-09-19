Европейская платформа мобильных платежей Yoyo Wallet привлекла £12 млн инвестиций

Индустрия оцифровки карт лояльности только что пополнилась новостью о том, что европейская платформа для мобильных платежей и карт лояльности для клиентов Yoyo Wallet привлекла 12 миллионов фунтов стерлингов инвестиций во втором раунде финансирования, который возглавил американский гигант оптовой и розничной торговли Metro Group. Кроме того, в этом раунде участвовали британская компания Woodford Investment Management и Touchstone Innovations. Данная сделка подлежит утверждению FCA.
Текущие инвестиции помогут лондонской компании наладить партнерские связи с британскими розничными торговцами, расширить собственную платформу и способствовать дальнейшему масштабированию своей деятельности в Европе.
Компания Yoyo, запущенная в 2013 году, позволяет клиентам быстро и просто осуществлять заказы непосредственно из мобильного приложения, получать платежи и пользоваться индивидуальной программой лояльности, а розничные торговцы получают аналитическую и рекламную платформу.
Данным сервисом можно пользоваться либо через приложение Yoyo, либо через фирменные приложения, созданные самими розничными продавцами, которые поддерживает платформа Yoyo.
Мобильное приложение Yoyo теперь активно применяется более 640 магазинами, расположенными по всей территории Великобритании и Ирландии.
Ален Фалис, соучредитель и генеральный директор Yoyo Wallet, сообщил следующее: ”Yoyo теперь предоставляет многие преимущества для стремительно увеличивающегося количества продавцов и их клиентов. Мы не смогли бы найти лучшую комбинацию инвесторов, чтобы поддержать нас на текущем этапе нашего развития“.
Ранее стартап Yoyo привлек финансирование в посевном и первом раундах на общую сумму в 8,7 миллиона фунтов стерлингов. В настоящее время в нем зарегистрировано более 400 000 пользователей. Данный сервис обслуживает более 1700 торговых точек, включая Caffè Nero и Planet Organic.
Хансерг Сэйдж, генеральный директор цифрового подразделения компании Metro Group, которая возглавила текущее финансирование, заявил следующее: ”Благодаря большому опыту внедрения цифровых технологий в клиентском интерфейсе решение Yoyo способно оказать значительное положительное влияние на широкий спектр розничных торговых предприятий, в особенности на сегмент продуктов питания и напитков“.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/25/yo...and-in-europe/
https://text.ru/antiplagiat/5951034d12101