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Криптовалюты накрыла волна распродаж

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Криптовалюты накрыла волна распродаж
Москва, 26 июня - "Вести.Экономика". Распродажи накрыли рынок виртуальных валют. Подавляющее большинство криптовалют находится в минусе. С чем это связано?




Итак, начало дня для криптовалют можно назвать кровавой баней. Если взять первые 20 по капитализации валют, то подавляющее большинство из них окрашено красным цветом, а растут лишь единицы.



Понятно, что найти какую-то конкретную причину для изменения настроений на рынке довольно сложно. Многие говорят о том, что на рынок по-прежнему давит неопределенность вокруг SegWit (решения по масштабированию сети биткоина SegWit2x), а также приближение нескольких крупных ICO.

SegWit - это обновление программного обеспечения сети Bitcoin, предназначенное для решения целого ряда проблем, в первую очередь проблем масштабирования. Однако здесь многое зависит от участников, и пока никто толком не знает, чем это обновление может обернуться для данной системы.

Вернемся ко второй возможной причине падения курса криптовалют - грядущие ICO. Сейчас на рынке циркулируют слухи, что совсем скоро состоится целый ряд крупных ICO и игроки просто подготавливают для этого почву, что и является причиной падения.

Конечно же, некоторые эксперты сетуют и на технический анализ. Якобы bitcoin пробил некоторые скользящие средние, и именно это является причиной падения.

С другой стороны, учитывая те темпы роста, которые криптовалюты демонстрировали в последние месяцы, небольшая или пусть даже заметная коррекция не должна вызывать удивление. Напомним, некоторые валюты только в этом году выросли в несколько раз.

Напомним, на прошлой неделе много шуму наделало серьезное падение второй по величине криптовалюты - Ethereum, которую чаще называют просто эфиром.

В ходе довольно крупного ICO в системе Ethereum обнаружилась техническая проблема, в результате множество заявок оказались неудовлетворенными. Рынок отреагировал распродажами, а в какой-то момент даже случился флеш-креш, когда за очень короткий промежуток времени котировка рухнула на 96%.



Стартапы стали чаще устраивать ICO


Одна из новых тенденций сбора средств на высокотехнологические проекты - использование криптовалют на самых начальных этапах привлечения финансирования.

Процесс, получивший название Initial Coin Offering (ICO) по аналогии с IPO, по данным Forbes, помог стартапам собрать более $440 млн за два последних года. Большинство из них разрабатывают блокчейн-проекты и имеют собственные "денежные единицы", обменные курсы которых, как ожидается, будут расти со временем. Таким образом, криптовалюты до некоторой степени заменяют традиционные акции или их аналоги.

Венчурный капиталист Элис Киллин поясняет, что сейчас в некоторых сегментах этот процесс практически заменил венчурный капитал. "Любой может стать инвестором на рынке ICO", - говорит она. В качестве успешного примера ICO-стартапа можно привести платформу Etherium, чья обменная единица эфир (ether, ETH) подорожала с $8 в январе до $100 в мае, а сейчас стоит около $300.

Дэвид Зигель, создавший блокчейн-платформу 20|30, считают, что не стоит делать слишком крупные инвестиции в ICO, так как рынок находится в слишком неустойчивом положении. Он уверен, что большая часть существующих криптовалют не переживет бум ICO, однако эта тенденция откроет новые возможности для блокчейн-стартапов.

Существуют подобные проекты и в России. Ферма "Колионово" подмосковного бизнесмена Михаила Шляпникова привлекла на ICO 401 биткоин ($510,533) от 103 участников. О начале ICO Шляпников объявил 1 апреля, объем эмиссии составил 1 млн токенов KLN (колион), стоимость одного колиона эквивалентна $1. Токены KLN обеспечены реальной продукцией фермерского хозяйства "Колионово", расположенного в Егорьевском районе Московской области. Использование блокчейна не заменяет традиционные финансовые схемы, но дополняет их новыми возможностями, отмечает Михаил Шляпников.

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