В Екатеринбурге эротический массажный салон начал принимать биткоины
В одном из массажных салонов Екатеринбурга появилась возможность за биткоины получить услуги массажа от девушек. Об этом сообщает “Руполит”.
Как отмечает издание, в одном из Telegram-каналов появилось фото рекламы мужского салона “Распутин”, на котором изображены символ биткоина и QR-код, а также надписи “Еще больше конфиденциальности” и “Теперь и за биткоины”.
акже издание отмечает, что недавно в Екатеринбурге появилась возможность рассчитываться в ресторане «Огонек» внутренней валютой социальной сети Nimses — нимами. Кроме того, за нимы можно рассчитываться в одной из местных кальянных.
Напомним, в мае журнал ForkLog сообщал, что биткоин стал причиной прокурорских проверок российской сети фитнес-клубов NanoFitness. По словам представителей NanoFitness, вскоре после добавления новой платежной опции компания начала получать в соцсетях обвинения в “продвижении плана Даллеса по уничтожению России”.
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