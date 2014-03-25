Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,338 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Екатеринбурге эротический массажный салон начал принимать биткоины

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:00
#1
Мастер
 
Имя: Эльвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 2,962
Благодарностей: 1,214
Записей в блоге: 4
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
В Екатеринбурге эротический массажный салон начал принимать биткоины
В Екатеринбурге эротический массажный салон начал принимать биткоины

В одном из массажных салонов Екатеринбурга появилась возможность за биткоины получить услуги массажа от девушек. Об этом сообщает “Руполит”.

Как отмечает издание, в одном из Telegram-каналов появилось фото рекламы мужского салона “Распутин”, на котором изображены символ биткоина и QR-код, а также надписи “Еще больше конфиденциальности” и “Теперь и за биткоины”.



акже издание отмечает, что недавно в Екатеринбурге появилась возможность рассчитываться в ресторане «Огонек» внутренней валютой социальной сети Nimses — нимами. Кроме того, за нимы можно рассчитываться в одной из местных кальянных.

Напомним, в мае журнал ForkLog сообщал, что биткоин стал причиной прокурорских проверок российской сети фитнес-клубов NanoFitness. По словам представителей NanoFitness, вскоре после добавления новой платежной опции компания начала получать в соцсетях обвинения в “продвижении плана Даллеса по уничтожению России”.

источник
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

► ► ► ► ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОСТАРТАПЫ ◄ ◄ ◄ ◄ Доверительное Управление Facebook Скайп - ilvirbisnes.
ElarGroup3 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Британский сервис парковки SkyParkSecure начал принимать биткоины bizneser Новости криптовалют 0 20.05.2017 21:20
Первый университет в Германии начал принимать биткоины Сергей Горин Новости криптовалют 1 07.12.2016 22:25
Украинский производитель меда начал принимать биткоины Анна Чернобай Новости криптовалют 3 03.10.2016 22:12
Сервис MyKassa начал принимать биткоины dengov Новости криптовалют 5 22.09.2016 03:42
Фьючерсный брокер в США начал принимать биткоины через Bitpay Сергей Горин Новости криптовалют 0 14.09.2016 17:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
Платежная система Payza объявила о полной интеграции с биткоином
От OPLOTT в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Vellata
ПАММ-счет DmitriyECNx2: 9500451 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Drum13
Московский регион страдает от фальшивомонетчиков
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Открылся OpenBazaar – первый децентрализованный биткоин-рынок
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
РФПИ заключит сделку с ближневосточными фондами по покупке доли в "Пулково"
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mozhik
Архиватор или шифровальщик - содержимое зависит от пароля
От mozhik в разделе «Софт»
.     
Пользователей
414,338
Тем
475,927
Сообщений
11,792,157

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube