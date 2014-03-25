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По сети распространились слухи о смерти Виталика Бутерина

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
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Старый Сегодня, 15:55
#1
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По сети распространились слухи о смерти Виталика Бутерина
По сети распространились слухи о смерти Виталика Бутерина

На фоне падения курса Ethereum в интернете распространились слухи о трагической смерти Виталика Бутерина в результате ДТП. Об этом сообщает издание Bitsonline.

Так, сперва “тревожная весть” появилась 25 июня в ветке /biz/ анонимного веб-форума 4chan. “Новость” содержала заголовок “Подтвердилась смерть Виталика Бутерина”, но в ней не содержалось никаких ссылок и доказательств. Пост начал активно обсуждаться, но никто из комментаторов также не привел никаких доказательств смерти создателя Ethereum.

Спустя некоторое время комментарии к “новости” стали еще тревожнее, поскольку Виталик Бутерин не подавал “признаков жизни” в социальных сетях. Вскоре в Википедии появились первые исправления о том, что “Виталик был русским программистом”:



“Новость” была удалена, однако ее можно посмотреть в кэше Google.

К счастью, вскоре Виталик появился в твиттере, где он опубликовал селфи с его последней транзакцией:



“Трагическая новость” крайне отрицательно повлияла на курс Ether. Так на графике биржи Bitfinex можно увидеть, что за последние сутки снижение цены Ethereum ускорилось:



В целом, за последние сутки сутки средневзвешенный курс ETH просел на 14,5%.

источник
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Старый Сегодня, 16:21
#2
Любитель
 
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Re: По сети распространились слухи о смерти Виталика Бутерина
Ну все правильно. Кто то скинул крупную партию эфира , курс просел.
Потом шлифанули новостью о смерти, курс еще просел. Теперь Виталик выполз на самом нужном моменте. Теперь можно снова скупать эфир. В ближайшие месяцы скорее всего он будет только расти.

добавлено через 2 минуты
а вообще по фото плохо выглядит Виталик то. Нужно бы спортом заняться, массу поднабрать.
А то действительно некрологи могут появиться, не дай бог конечно.
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Последний раз редактировалось BigSmile; Сегодня в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
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