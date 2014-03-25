По сети распространились слухи о смерти Виталика Бутерина
На фоне падения курса Ethereum в интернете распространились слухи о трагической смерти Виталика Бутерина в результате ДТП. Об этом сообщает издание Bitsonline.
Так, сперва “тревожная весть” появилась 25 июня в ветке /biz/ анонимного веб-форума 4chan. “Новость” содержала заголовок “Подтвердилась смерть Виталика Бутерина”, но в ней не содержалось никаких ссылок и доказательств. Пост начал активно обсуждаться, но никто из комментаторов также не привел никаких доказательств смерти создателя Ethereum.
Спустя некоторое время комментарии к “новости” стали еще тревожнее, поскольку Виталик Бутерин не подавал “признаков жизни” в социальных сетях. Вскоре в Википедии появились первые исправления о том, что “Виталик был русским программистом”:
“Новость” была удалена, однако ее можно посмотреть в кэше Google.
К счастью, вскоре Виталик появился в твиттере, где он опубликовал селфи с его последней транзакцией:
“Трагическая новость” крайне отрицательно повлияла на курс Ether. Так на графике биржи Bitfinex можно увидеть, что за последние сутки снижение цены Ethereum ускорилось:
В целом, за последние сутки сутки средневзвешенный курс ETH просел на 14,5%.
источник