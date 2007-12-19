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Анонсирован запуск платформы цифрового контента DECENT и DCT токенов

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Форекс-блогер
 
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Анонсирован запуск платформы цифрового контента DECENT и DCT токенов
DECENT, швейцарская платформа распространения цифрового контента, будет запущена 30 июня 2017 года. Это стало результатом успешного ICO в прошлом году, который собрал 5 881 BTC.

DECENT, платформа распределения контента предназначена для изменения индустрии онлайн-изданий. Платформа может сделать интернет-пространство для публикации более рентабельным, прозрачным и безопасным, используя технологию blockchain.


Это платформа, которая откроет лучшие возможности для создателей контента. Платформа хочет предложить контент-создателям «лучшую сделку», чем отраслевые гиганты, такие как Amazon, и полагает, что блокчейн позволит «освободить огромный кусок расходов в мировой индустрии медиа и контента».

Это основная цель платформы, позволяющая художникам более эффективно контролировать свой контент и свои доходы, устраняя необходимость в посредниках, использующих управление блокчейн.
Платформа благодаря эффективному методу «точка-точка» позволяет неограниченно использовать уникальные цифровые продукты.

Платформа, помимо прозрачного распространения данных в сети, также нацелена на обеспечение большей безопасности, гарантируя безопасность сети через систему шифрования, поскольку каждая транзакция записывается в неизменяемом блоке хранения данных.

ICO платформы, который был проведен в сентябре прошлого года, был одним из самых успешных ICO в истории. Было привлечено 5881 BTC и выпущено около 38,5 миллионов токенов DCT.

Платформа обеспечена токенами DCT, которые также должны запускаться вместе с запуском платформы - 30 июня. Зашифрованный контент может быть доступен только пользователям, которые отправляют достаточно токенов DCT.
Недавно разработанное приложение DECENT GO будет включать в себя онлайн-кошелек DCT, который отображает баланс пользователя DCT и позволяет передавать определенную сумму другой учетной записи.

Наконец, такие проекты, как DECENT, прокладывают путь для более прозрачного и безопасного мира. И поскольку все больше и больше стран и сторон взаимодействуют с технологиями peer-to-peer, новый мировой порядок, который нарушает нынешние монополии, не кажется уж таким далеким.

Перевод специально для mmgp.ru
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