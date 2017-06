Google – не то, чем кажется

Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:20 Сегодня, 15:20 Сегодня, 14:51 #1 moskva Мой скайп serega777809



В данной статье из новой книги Джулиана Ассанжа, “Когда Гугл встретил Викиликс”, Ассанж раскрывает детали взаимоотношений между компанией Google, Хиллари Клинтон, а также Государственным Департаментом США – и что всё это означает для будушего Интернета.



Эрик Шмидт – влиятельная фигура, даже среди ряда могущественных персонажей, с которыми мне приходилось пересекаться с момента основания Wikileaks. В середине мая 2011 года я пребывал под домашним арестом в предместьях Норфолка, что в примерно трёх часах езды на северо-восток от Лондона. С верхушкой Гугла связаться не было никакой возможности, мне тогда проще было дозвониться в Вашингтон. И вдруг я узнаю, что сам глава Гугла хочет встретиться со мной.



Я был заинтригован тем, что гора пришла к Магомету. Официальная причина визита – книга. Шмидт работал над неким трактатом вместе с Джаредом Коэном, главой Google Ideas (Гугл Идеи), подразделения, описываемого как внутренний мозговой/операционный центр. Я кое что ещё знал про Коэна: по факту, он перешел на работу в отдел Гугла из Госдепа США в 2010 году. Он был быстроговорящим генератором идей из “поколения двухтысячных”, работающим на правительство в течении двух администраций, царедворец из мира институтов и мозговых центров официальных политик, закалённый ещё в свои 20 лет. Он стал младшим советником секретарей Райс и Клинтон. Уже тогда он привносил сленг Кремниевой Долины в правительство США, выдумывая восхитительные небылицы вроде “Публичных Переговоров 2.0”. На своей страничке на сайте Совета по международным отношениям он указал, что разбирается в “терроризме; радикализации; влиянии технологий коммуникации на построение государства в 21 веке; Иран”.



Именно Коэн, будучи ещё в Госдепе, написал е-мейл главе Твиттера, Джеку Дорси, чтобы тот отложил запланированные работы над сайтом ради помощи отменённому восстанию в Иране, в 2009 году”. В том же году он пережил пост-оккупационное происшествие в Багдаде, вместе с Эриком Шмидтом, где они и познакомились.



Позднее, Шмидт и Коэн написали работу для журнала Foreign Affairs, в ней авторы утверждали, что:



Цитата: “Демократические правительства, выстроившие структуру своих солдат, имеют возможность сделать также и в области технологий коммуникаций… Они ведь предлагают новый способ исполнять долг по защите граждан по всему миру” (выделение добавлено). В той же работе они утверждали, что “эта технология преимущественно предоставляется частным сектором”.





С рабочим названием “Империя Разума” они начали расширять свою статью в целую книгу, и собирали людей с большими именами в качестве части их исследования. Интервью со мной было назначено на июнь. Вместе со Шмидтом и Коэном прибыли Малкольмсон (из Госдепа) и Сьюзан Райс (посол США). Малкольмсон коммнтировал редко но остроумно, Райс балансировала между всеми большими эго в комнате. К их чести, это было одним из лучших моих интервью, где я вышел за зону комфорта и мне это понравилось. Мы поели, а затем прогулялись на улице, всё это время шла запись. Я попросил Эрика Шмидта слить информацию о государственных запросах на выдачу данных по проекту Wikileaks, но он отказался, внезапно занервничал, цитируя нелегальность разглашения запросов, касающихся Патриотического Акта. Затем настал вечер, и они уехали, назад к ненастоящим, далёким холлам информационной империи, и я был предоставлен сам себе и смог заняться работой. Всё закончилось, или я так просто думал.



Инстаграм Эрика Шмидта: Хиллари и Дэвид Рубинштейн на Холлбрук Форуме 5 декабря 2013 года.



Я отложил всё в долгий ящик до того момента, как мы начали публикацию Файлов Глобальной Разведки, слитых приватной компанией из Техаса, Stratfor. Люди в этой комании, считающие себя неким подобием “корпоративной версии ЦРУ”, навели свой прицел на Гугл. С помощью серии ярких е-мейлов они обсудили суть деятельности, совершённой Коэном под покровительством Google Ideas, предполгая, что же на самом деле означает слово “оперировать” в выражении “мозговой/операционный центр”.



Правление Коэна отошло далеко от публичных отношений и “корпоративной ответственности”, он занялся активным корпоративным вмешательством в иностранные дела, на уровне, который обычно предоставлен лишь правительствам. Джаред Коэн может быть с иронией назван “Гугловским директором по смене режимов”. Согласно слитым е-мейлам, он планировал приложить свои ручонки к самым важным историческим событиям на Ближнем Востоке.



Во внутренней переписке, вице-президент Stratfor, Фрэд Бёртон (бывший сотрудник безопасности Госдепа), писал:



“У компании Гугл имеется поддержка Белого Дома и Госдепа, на суше и в воздухе. На самом деле… они делают вещи, неподвластные даже ЦРУ… Коэна скоро выкрадут или убьют. Если говорить откровенно, то это лучшее, что может произойти, чтобы раскрылась наконец скрытая роль Google в создании восстаний. Правительство США затем сможет отрицать причастность и Гугл останется с дерьмом на руках”.



В последующей внутренней переписке, Бёртон указал, что его источниками относительно активности Коэна являются Марти Лев – директор по безопасности и приватности в Google – а также лично Эрик Шмидт. Чтобы найти нечто более ощутимое, я начал искать в архивах Wikileaks информацию по Коэну.

Что нашёл Джулиан Ассанж



Через три дня после того, как он посетил меня в Эллингхам Холл, Джаред Коэн полетел в Ирландию, чтобы вести “Саммит по Спасению”, событие, спонсируемое в том числе отделом Google Ideas и Советом по Международным Отношениям. Он собрал в одном месте бывших участников банд из городов, правых радикалов, любящих насилие националистов и “религиозных экстремистов” со всего мира, для события, ставившего целью выработать технологические решения проблемы “насильственного экстремизма”. Что могло пойти не по плану?



Мир Коэна похож на череду подобных событий, следующих одно за другим: бесконечные вечеринки ради кросс-укрепления влияния между элитами и их вассалами под благочестивым предлогом продвижения “гражданского общества”.



В развитых капиталистических странах принято считать, что всё ещё существует органический “сектор гражданского общества”, в его среде учреждения формируются автономным образом, и люди собираются там ради манифестации воли и интересов всех граждан. Сказочка гласит, что границы этого сектора уважаемы ключевыми лицами правительства а также “приватным сектором”, что даёт некоммерческим и неправительственным организациям возможность защищать такие вещи, как права человека, свобода слова, честное правительство.



Всё это просто шикарная идея. Но, если когда и была она правдивой, то несколько десятков лет назад. Ещё с 1970-х годов как минимум, “аутентичные игроки”, вроде объединений и церквей, пали под существенным напором статизма свободных рынков, превращая “гражданское общество” в покупательский рынок для корпоративных интересов и политических фракций, ищущих способы расширить своё влияние на рыночных условиях. В последние 40 лет наблюдалось сильное развитие мозговых центров и неправительственных организаций, единственной целью которых было, если смотреть между строк, по умолчанию выполнять политические указания.



Сюда входят не только очевидные группы неоконсерваторов, вроде Инициативы по Внешней Политике. Дурацкие западные неправительственные организации типа Freedom House тоже входят сюда, в них наивные, но добродушные рабочие нонпрофит карьеристы связаны по рукам и ногам потоками политического финансирования, они осуждают нарушения прав человека в странах не-Запада, при этом локальные проблемы в этой области твёрдо предпочитают игнорировать. Поток конференций гражданского общества … попросту не мог бы существовать, если бы не был поддержан миллионами долларов ежегодного политического финансирования.



Отсканируйте членство самых больших в США мозговых центров и институтов, и вы увидите, как всплывают всё те же имена. Проект Коэна “AgainstViolentExtremism.org” – долгосрочный, инвесторами которого являются Google Ideas и Gen Next Foundation. Сайт фонда GNF сообщает, что это “организация с эксклюзивным членством и платформа для успешных людей”, которая хочет “внести социальные изменения”, используя венчурный капитал. Основателем выступает… также сам Коэн.





Gen Next также спонсирует неправительственную организацию, основанную Коэном по окончании его службы в Госдепе США, с целью привнести “глобальных демократических интернет активистов” в сеть патронажа международных отношений США”. Эта группа появилась под названием “Альянс за Движение Молодёжи”, с начальным саммитом в Нью Йорке, в 2008 году, за счёт Госдепартаманта, с украшениями в виде реклам корпоративных спонсоров.



На этих встречах … тщательно отобранные медиа-активисты из “проблемных зон” вроде Венесуэлы или Кубы смотрят речи от новой медиа команды Обамы, слушают Джеймса Глассмэна из Госдепартамента, а также взаимодействуют с консультантами по “паблик рилейшенз”, “филантропами”, а также личностями из американской мейнстрим прессы. Событие имело два продолжения только по приглашениям в Лондоне и Мехико Сити, где к делегатам через видеосвязь напрямую обращалась Хиллари Клинтон.



“Вы являетесь верхушкой подрастающего поколения гражданских активистов… и это делает вас такими лидерами, в которых мы нуждаемся.” – 16 Окт 2009 года, Мехико Сити.



В 2011, Альянс за Движение Молодёжи провёл ребрендинг в “Movements.org”. В 2012 Movements стала подразделением организации “За Улучшение Прав Человека” (Advancing Human Righs, AHR), новой неправительственной конторы, основанной Робертом Л. Бернштейном, после того как он ушёл из Human Rights Watch (которую он же и основал), так как чувствовал, что организация не должна заниматься израильскими и американскими жалобами на нарушение прав.



“За Улучшение Прав Человека” якобы стремится выправить ошибку “HRW”, концентрируясь исключительно на “диктаторских режимах”. Коэн сказал, что объединение его организации с “AHR” было “чрезвычайно соблазнительно”, указывая на наличие у последнего “феноменальной сети кибер-активистов на Ближнем Востоке и в Северной Африке”. Затем он присоединился к совету директоров AHR, где также присутствует Ричард Кемп, бывший командующий британским войсками в оккупированном Афганистане.



В текущем виде, Movements получают деньги от Gen Next, также как и от Google, MSNBS, PR гиганта Edelman, который представляет корпорации General Electric, Боинг и Шелл, помимо прочих.



Гугл - не то, чем кажется





На их закрытых встречах присутствует токсичная пиньята приглашённых: официальные лица США, магнаты телекоммуникационной отрасли, консультанты по безопасности, финансовые капиталисты, также присутствуют технологические хищники иностранной политики вроде Алека Росса (близнец Коэна в Госдепартаменте). В крутейшей серединке – военные наёмники по контракту и военные карьеристы: активные главы киберкоманд США, и даже адмирал, что несёт ответственность за все военные операции в Латинской Америке с 2006 по 2009. Верхушкой айсберга становятся Джаред Коэн и глава Google, Эрик Шмидт.



Я начал было думать про Шмидта как про гениального, но политически безграмотного Калифорнийского технологического миллиардера. … Я ошибался.



Финансовые записи федеральной избирательной кампании показывают, что 6 января 1999 года, Шмидт совершил пожертвование два раза по $1000 республиканскому сенатору от Юты, Оррину Хатчу. В тот же день, жена Шмидта, Венди, также два раза совешала пожертвования по $1000 в пользу сенатора Хатча. К началу 2001 года, более дюжины других агитационно-пропагандистских комитетов и политиков, включая Ала Гора, Джорджа У. Буша, Дианну Феинштейн, и Хиллари Клинтон, были на казённом довольствии у Шмидта, иногда неофициальный гонорар доходил до $100 000.



В 2013 году, когда Эрик стал слишком ассоциируем с администрацией Обамы, он стал более политичен. Восемь республиканцев и восемь демократов были напрямую профинансированы, наравне с двумя пропагандистскими комитетами. В тот апрель $32 300 ушли в Национальный Республиканский Сенаторский Комитет. Через месяц, такая же сумма, $32 300, отправилась в Демократический Республиканский Сенаторский Комитет. Почему Шмидт отправлял совершенно одинаковые суммы денег в два разных комитета – вопрос на $64 600.



В 1999 году Шмидт присоединился к “Фонду Новая Америка” (New America Foundation), являющемуся точкой касания хорошо знакомых друг другу центристских сил (ну, по меркам Вашингтона). Фонд, а также его 100 обслуживающих сотрудников, являются фабрикой влияния, использующей свою сеть из подтверждённых агентов национальной безопасности, агентов иностранной политики, и технологических знатоков, чтобы строчить сотни статей в год, в том числе из категории “Редакция не согласна с мнением автора”. По состоянию на 2013 год, вот список всех изначальных основателей Фонда (каждый из которых вносит по $1 млн. вступительных):



Эрик и Венди Шмидт, Госдеп США, Фонд Билла и Мелинды Гейтс; среди второстепенных основателей: Google, USAID, Радио Свободная Азия (Radio Free Asia). Другие члены совета директоров фонда, семеро из которых записывают себя как сотрудники Совета по Внешним Связям, включают Френсиса Фукуяму, одного из интеллектуальных отцов неоконсервативного движения; Риту Хаузер, работавшую в Президентском Разведывательном Совете (President Intelligence Advisory Board), во времена и Буша и Обамы; Джонатан Сорос, сын Джорджа Сороса; Уолтер Рассел Мид, стратег по безопасности США и главред издания American Interest (“Американская выгода”); Хелен Гэйл, которая находится в совете директоров компаний Кока-Кола, Колгейт-Палмолив (Coca-Cola, Colgate-Palmolive), также присутствует среди управляющих директоров Фонда Рокфеллера, имеет пост в Отделе Госдепа по Политике Иностранных Дел, в Центре Стратегических и Международных Исследований, участвует в программе “Приятели Белого Дома” (“White House Fellows”); Дениэль Йергин, нефтяной геостратег, бывший председатель Отдела Госдепа по Стратегическому Энергетическому Развитию, автор труда “Большой Приз: Эпичный Квест ради Нефти, Денег и Власти” (“The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power”).



Исполнительная глава фонда, назначенная в 2013 – Анна-Мари Слотер, бывшая начальница Джареда Коэна в Госдепе, зануда из Принстонской школы права и международных отношений, у которой глаз намётан, в какие двери можно врываться на скорости. На момент написания она присутствует буквально везде, призывает Обаму ответить на кризис в Украине скрытным вводом войск США в эту страну, а для закрепления эффекта ещё и сбрасывать бомбы на Сирию – это якобы пошлёт правильный “месседж” России и Китаю. Вместе со Шмидтом, она в 2013 году посетила встречу Бильдербергского клуба.



Гугл “отличается”. Гугл “визионерский”. Гугл “это будущее”. Гугл это “больше, чем просто компания”. Гугл “возвращает сообществу”. Гугл есть “сила, творящая добро”.



Гугл играет не последнюю роль в распространении скаммерских проектов. В июне 2017 года издание The Merkle сообщает, что пользователи поискового движка из США и Канады получали при поиске слова “Target” скаммерское рекламное объявление в первой же строке поисковой выдачи. В объявлении было сказано, что при клике пользователь попадёт на “target.com”, тогда как на самом деле он перенаправлялся на “tech-supportcenter.us”, мимикрирующий под сайт службы технической поддержки пользователей. Коварная ловушка, и не известно, каким образом компания допустила такое объявление. Никто не знает, сколько времени объявление просуществовало онлайн, так как было замечено прессой лишь 2 июня. Если вы нажимали на рекламу, то попадали на сайт, сильно напоминающий официальный сайт Microsoft, с той разницей, что пользователям предлагалось позвонить на конкретный номер телефона, чтобы получить ссылку на исполняемый EXE файл. Этот файл при запуске устанавливает на компьютер пользователя вредоносное ПО, которое приводит к совершенно разным проблемам. К счастью, кажется, теперь скаммерская кампания стала недоступна, однако это не первый раз, когда Google пступает таким образом. В феврале 2017, аналогичная рекламная кампания вставляла перенаправление на сайт технической поддержки пользователей для всех, кто искал в Google слово “Amazon”.



Интерактивное, цветастое лого компании Google импринтируется на человеческих сетчатках почти 6 миллиардов раз в день, 2,1 триллиона раз в год – возможность для классической выработки условного рефлекса, недоступная ни одной другой компании в истории.





На картинке вы видите скриншот главной Гугла 10 сентября 2013 года, пропагандируют усилия администрации Обамы по бомбёжке Сирии: “Live! Секретарь Керри отвечает на вопросы по Сирии, сегодня, в Hangouts в 2:00″.



В прошлом году компанию поймали на горячем, когда она сливала петабайты персональных данных американским спецслужбам через PRISM, но Google продолжает свой путь верхом на добровольцах, сгенерированных двойными стандартами компании, типа “не надо быть злобным”. Несколько символических открытых писем в Белый Дом уже после событий, и кажется – всё прощено.



Никто не желает осознавать, что Google вырос слишком большим и слишком плохим. Но он так и сделал. Пребывание Шмидта на посту главы компании интегрировало её в самые теневые структуры власти США, что привело к расширению Гугла в географически агрессивную мегакорпорацию.



В 2003 году АНБ США уже начало систематически нарушать “Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки”, когда на посту директора был генерал Майкл Хейден. То были деньки программы “Тотальной Информационной Осведомлённости”. Задолго до того, как о такой программе, как PRISM ещё и не мечтали, следуя приказам от администрации Буша, АНБ уже целилось на “сбор всего, вынюхивание всего, узнавание всего, обработку всего, использование всего”. В тот же период, Google – чья публично декларируемая корпоративая миссия состояла в сборе и “организации информации мира для того, чтобы сделать её универсально доступной и полезной” – приняла деньги от АНБ в размере $2 млн. за разработку для агентства инструментов поиска для их быстро разрастающейся потайной базы ворованных данных.



Доступная с апреля 2013 под названием “Новый Цифровой Мир: Изменяя Будущее Человечества, Наций и Бизнеса”, книга каким-то образом утратила изначальное рабочее название, “Империя Разума”. Из-за проблем с властями я сидел взаперти долгое время и в Интернете заметил, как пресса восторженно кукарекает о книге Шмидта и Коэна, головокружительно игнорируя ярко выраженный цифровой империализм названия и привлекающий внимание поток пред-публикационных отзывов на книгу от известных военных вершителей вроде Тони Блэра, Генри Киссинджера, Билла Хейдена и Мадлен Олбрайт.



Растиражированная в качестве предсказания визионеров о глобальном технологическом сдвиге, книга не смогла доставить – не смогла даже вообразить будущее, плохое или хорошее, существенно отличное от настоящего. Книга оказалась банальной смесью идеологии Фукуямы о "конце истории" – вышедшей из моды с конца 90-х – и идеологии быстрых мобильных телефонов. Она была щедро сдобрена стереотипами Вашингтона, отсталыми суждениями Госдепа, и льстивыми ухватками Генри Киссинджера.





Если будущее Интернета – стать Google, это должно не на шутку взволновать людей во всех точках планеты – в Латинской Америке, в Восточной и Юго-Восточной Азии, на Индийском полуострове, на Ближнем Востоке, в Южной Африке, в странах бывшего СССР, и даже в Европе – людей, для которых Интернет воплощает собой надежду на альтернативу культурной, экономической и стратегической гегемонии США.



Империя “Не-плохишей” по-прежнему остаётся Империей.



