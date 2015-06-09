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Подросток из Айдахо Erik Finman стал Bitcoin миллионером, вложив первоначально 1000$

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Подросток из Айдахо Erik Finman стал Bitcoin миллионером, вложив первоначально 1000$


Каждый мечтает много заработать при этом мало вложив, даже подросток из штата Айдахо, у которого получилось сделать это.

Восемнадцать-летний Erik Finman (на фото) начал инвестировать в Bitcoin в мае 2011 года в возрасте 12 лет, вложив 1000$, которые ему подарила его бабушка. Тогда Bitcoin стоил $12 за 1 Bitcoin, что позволило Erik Finman купить 83 Bitcoin.

Erik Finman продал часть своих Bitoin в 2013 году, когда цена достигла $1200 и получил за них $100.000, на которые он создал свою образовательную онлайн программу под названием Botangle, которая помогала студентам общаться с учителями. Бизнес пошел не совсем так, как это ожидал Erik Finman, тем не менее он нашел инвестора, который согласился купить его компанию, за которую он предложил $100 000 или 300 BTC. Тогда криптовалюта упала в цене до $200 за 1 BTC. Erik Finman решил получить плату за компанию в Bitcoin.

По состоянию на сегодняшний день, Erik Finman 403 Bitcoin, которые стоят более чем $1 млн. Это более чем хорошие проценты прибыли на первоначально вложенные 1000$. Но это еще не все. Erik Finman выиграл свой спор с родителями, согласно которого, они не будут заставлять его учиться в Университете, если к 18 годам он станет миллионером.

“У меня нет никакого диплома, и я не вижу в этом никакой ценности,” - сказал Erik Finman CNBC. “Цель любого образования устроиться на хорошую работу. Мне пришлось всему научиться через ведение бизнеса. Вместо того, чтобы писать эссе на английском классе, я писал письма важным персонам”.

Родителей может это и коробит, но Erik Finman продолжил: “система образования сейчас построена таким образом, что я бы ее не рекомендовал. Она не работает для кого-либо. Я бы порекомендовал Интернет, там все бесплатно. Вы можете узнать в миллион раз больше от YouTube и Википедии”.

Erik Finman добавил, что в настоящее время он работает над несколькими проектами, в том числе один с NASA. Данный проект направлен на запуск ракет через ELaNa или наноспутников, запускаемых в образовательных целях. Программа предназначена для привлечения и удержания студентов в науке, технологии, инженерии и математике.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://siliconangle.com/blog/2017/0...al-investment/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5950dc3acc768
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