Rootpay – электронные валюты для юр. лиц по б/а расчету. Mass payment, прием PayPal.

Rootpay.ru
- получите root права к банковскому счету Вашей компании!
Уважаемые предприниматели,
Команда RootPay
предлагает Вам покупку электронных валют при помощи безналичного платежа от Вашего юридического лица в РФ. Преимущества нашего обмена:
- Любые объемы валют и большое количество направлений обмена.
- Услуги mass payment вашим партнерам.
- Работаем без НДС.
- Предоставляем закрывающие документы.
- Соблюдаем сроки.
- Постоянным клиентам предлагаются персональные бонусы.
Направления обмена:
Вы даете – Вы получаете
р/с юр. лицо РФ – Webmoney
р/с юр. лицо РФ – Yandex
р/с юр. лицо РФ – Qiwi
р/с юр. лицо РФ – Банковские карты(visa/mastercard)
р/с юр. лицо РФ – Bitcoin
р/с юр. лицо РФ – Wire transfer(SWIFT/SEPA)
и многое другое
Условия обмена:
- Обмен производится только после согласования и подписания договора.
- Первыми переводите деньги Вы.
- Обмен происходит сразу после поступления денег на р/с нашей компании.
- Минимальная сумма обмена 100т.
- Банковскую комиссию каждый оплачивает сам.
- Условия, договора и т.д. обговариваются в индивидуальном порядке с каждым клиентом.
- Оставляем за собой право отказа в обмене или запросить дополнительную документацию.
Гарантии:
- «Белая» компания с другими видами деятельности.
- Несколько WM с аттестатами от персонального, до продавца. BL 500-900+ с 2011 года.
- Несколько лет на рынке. Основные наши клиенты смс-биллинги, рекламные сети и партнерские программы.
Mass payment и прием PayPal на ваших сервисах.
Команда Rootpay предлагает услугу автоматизированных массовых выплат (mass payment) вашим клиентам/партнерам/вебмастерам/сотрудникам. Возможно предоставление нашего PayPal для Вашего ресурса и дальнейшего вывода средств.
Контакты:
ICQ: 714080258
Jabber: rootpay@xmpp.jp
Skype: rootpays@gmail.com
Telegram: @rootpay
E-mail: rootpays@gmail.com
Будьте внимательнее – всегда проходите двухэтапную аутентификацию (напишите нам в ЛС на форуме). Остерегайтесь мошенников!
Время работы:
Мы постоянно онлайн по будням с 09:00 до 19:00 по МСК. В остальное время и по выходным ответы могут быть с некоторой задержкой.