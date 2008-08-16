Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Rootpay – электронные валюты для юр. лиц по б/а расчету. Mass payment, прием PayPal.

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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
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Обмен валют, доставка наличных
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Старый Сегодня, 14:00
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Rootpay – электронные валюты для юр. лиц по б/а расчету. Mass payment, прием PayPal.
Rootpay.ru - получите root права к банковскому счету Вашей компании!

Уважаемые предприниматели,

Команда RootPay предлагает Вам покупку электронных валют при помощи безналичного платежа от Вашего юридического лица в РФ. Преимущества нашего обмена:
- Любые объемы валют и большое количество направлений обмена.
- Услуги mass payment вашим партнерам.
- Работаем без НДС.
- Предоставляем закрывающие документы.
- Соблюдаем сроки.
- Постоянным клиентам предлагаются персональные бонусы.

Направления обмена:
Вы даете – Вы получаете
р/с юр. лицо РФ – Webmoney
р/с юр. лицо РФ – Yandex
р/с юр. лицо РФ – Qiwi
р/с юр. лицо РФ – Банковские карты(visa/mastercard)
р/с юр. лицо РФ – Bitcoin
р/с юр. лицо РФ – Wire transfer(SWIFT/SEPA)
и многое другое

Условия обмена:
- Обмен производится только после согласования и подписания договора.
- Первыми переводите деньги Вы.
- Обмен происходит сразу после поступления денег на р/с нашей компании.
- Минимальная сумма обмена 100т.
- Банковскую комиссию каждый оплачивает сам.
- Условия, договора и т.д. обговариваются в индивидуальном порядке с каждым клиентом.
- Оставляем за собой право отказа в обмене или запросить дополнительную документацию.

Гарантии:
- «Белая» компания с другими видами деятельности.
- Несколько WM с аттестатами от персонального, до продавца. BL 500-900+ с 2011 года.
- Несколько лет на рынке. Основные наши клиенты смс-биллинги, рекламные сети и партнерские программы.

Mass payment и прием PayPal на ваших сервисах.
Команда Rootpay предлагает услугу автоматизированных массовых выплат (mass payment) вашим клиентам/партнерам/вебмастерам/сотрудникам. Возможно предоставление нашего PayPal для Вашего ресурса и дальнейшего вывода средств.

Контакты:
ICQ: 714080258
Jabber: rootpay@xmpp.jp
Skype: rootpays@gmail.com
Telegram: @rootpay
E-mail: rootpays@gmail.com
Будьте внимательнее – всегда проходите двухэтапную аутентификацию (напишите нам в ЛС на форуме). Остерегайтесь мошенников!

Время работы:
Мы постоянно онлайн по будням с 09:00 до 19:00 по МСК. В остальное время и по выходным ответы могут быть с некоторой задержкой.
__________________
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RootPay на форуме  
Старый Сегодня, 14:29
#2
Сервис Kurs.expert
 
Аватар kursexpert
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.10.2015
Сообщений: 399
Благодарностей: 88
УГ: 1
КП: 0.065
подарки
Re: Rootpay – электронные валюты для юр. лиц по б/а расчету. Mass payment, прием PayP
У вас партнерская программа есть? Еще интересует, есть ли у вас физический адрес где-то?
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