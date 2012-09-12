Джон Макафи будет майнить Ethereum и Ethereum Classic

CEO MGT Capital Investments и создатель антивируса McAfee Security, Джон Макафи анонсировал запуск пилотной программы по добыче криптовалют Ethereum и Ethereum Classic. Об этом Макафи сообщил у себя в твиттере: MGT Capital Launches Pilot Program to Mine #Ethereum https://t.co/V6LIOgHHlS
$MGTI — John McAfee (@officialmcafee) 23 июня 2017 г. Как отмечается на сайте нью-йоркской инвестиционной компании, графические процессоры для добычи Ethereum и Ethereum Classic поставит фирма Bit5ive LLC. “С каждым днем мы все больше убеждаемся в росте ценности цифровых валют и наша компания имеет уникальные возможности чтобы стать ведущим поставщиком вычислительных мощностей для соответствующих блокчейнов. Добавление Ethereum и Ethereum Classic в стратегию добычи криптовалюты, как ожидается, станет очень выгодным для нас”, - подчеркнул Джон Макафи. Напомним, ранее Джон Макафи заявлял, что сделает компанию MGT Capital Investments рентабельной за счет майнинга биткоинов. Кроме того, согласно заявлениям представителей MGT, компания получила финансирование от Bitmain Technologies на покупку тысячи устройств для майнинга. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
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