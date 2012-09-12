Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,325 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Джон Макафи будет майнить Ethereum и Ethereum Classic

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:48
#1
Мой скайп serega777809
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,790
Благодарностей: 6,651
УГ: 15
КП: 0.190
подарки
награды Волшебный горшочек 
Джон Макафи будет майнить Ethereum и Ethereum Classic
CEO MGT Capital Investments и создатель антивируса McAfee Security, Джон Макафи анонсировал запуск пилотной программы по добыче криптовалют Ethereum и Ethereum Classic. Об этом Макафи сообщил у себя в твиттере: MGT Capital Launches Pilot Program to Mine #Ethereum https://t.co/V6LIOgHHlS $MGTI — John McAfee (@officialmcafee) 23 июня 2017 г. Как отмечается на сайте нью-йоркской инвестиционной компании, графические процессоры для добычи Ethereum и Ethereum Classic поставит фирма Bit5ive LLC. “С каждым днем мы все больше убеждаемся в росте ценности цифровых валют и наша компания имеет уникальные возможности чтобы стать ведущим поставщиком вычислительных мощностей для соответствующих блокчейнов. Добавление Ethereum и Ethereum Classic в стратегию добычи криптовалюты, как ожидается, станет очень выгодным для нас”, - подчеркнул Джон Макафи. Напомним, ранее Джон Макафи заявлял, что сделает компанию MGT Capital Investments рентабельной за счет майнинга биткоинов. Кроме того, согласно заявлениям представителей MGT, компания получила финансирование от Bitmain Technologies на покупку тысячи устройств для майнинга. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Источник
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyip-Cruiser.com-Лучшие рефбэки,бонусы,страховки
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как майнить Ethereum? SPROUSE Майнинг (mining) 12 05.06.2017 22:32
Саркастические высказывания Ethereum Classic в адрес разработчиков Ethereum Анна Чернобай Ethereum 2 21.01.2017 20:06
Большое эфир: Classic Ethereum — это не Ethereum moskva Новости криптовалют 0 04.08.2016 18:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
100$ в день. Дневник онлайн-игрока в рулетку.
От volssebnik в разделе «Казино»
Аватар HotHyipsMonitor
Invest Relief - investrelief.biz
От HotHyipsMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Market Invest - marketinvest.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Valuda Trade Limited - valudatrade.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар netmankz
Прогнозы от netmankz!!!
От netmankz в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар pressa
Собираемся в Израиль
От pressa в разделе «Путешествия»
.     
Пользователей
414,325
Тем
475,914
Сообщений
11,791,764

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube