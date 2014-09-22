News Clicker intrade.bar

Дарим всем нашим клиентам новостной кликер бесплатно!
Не буду описывать все функции, о них вы можете прочитать здесь https://intrade.bar/clicker
А скачать сам кликер вы можете из раздела "Экономические новости" в личном кабинете на сайте https://intrade.bar/news
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