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Российский фонд L1 Retail покупает за $2,3 млрд британскую сеть Holland & Barrett

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Российский фонд L1 Retail покупает за $2,3 млрд британскую сеть Holland & Barrett
Михаил Фридман объявил о покупке британской сети здоровой еды Holland & Barrett за $2,3 млрд

Российский предприниматель Михаил Фридман договорился о покупке одной из крупнейших британских сетей магазинов здорового питания Holland & Barrett, пишет Bloomberg. Сумма сделки с фондом Carlyle Group LP составит около $2,3 млрд.

Стороны намерены закрыть сделку до сентября 2017 года. По данным Reuters, со стороны Фридмана покупателем выступит фонд L1 Retail.

Сети Holland & Barrett принадлежит более 1150 магазинов в 16 странах, в том числе в Голландии, Объединённых Арабских Эмиратах, Китае и Индии. Выручка компании в 2016 году составила около $777 млн. Holland & Barrett — часть холдинга Nature’s Bounty Co, который Carlyle Group LP приобрёл в 2010 году за $3,8 млрд и теперь планирует продать.

В 2016 году фонд L1 Retail Фридмана решил потратить $3 млрд на инвестиции в европейских ритейлеров. Фридман и его партнёры также являются крупнейшими акционерами холдинга X5 Retail, в который входят сети «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток».

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