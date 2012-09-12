Ежемесячный объем продаж наркотиков за биткоины на площадке RAMP превысил 2 млрд рубл

Ежемесячный объем продаж наркотиков за биткоины на площадке RAMP превысил 2 млрд рублей
Объем торговли наркотическими веществами на даркнет-площадке Russian Anonymous Marketplace (RAMP) за 2016 год составил 24 миллиарда рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты собственного исследования. По словам администратора RAMP торговый оборот наркотиков через анонимную сеть Tor занимает от трех до пяти процентов от общего объема рынка запрещенных веществ. Приобрести психоактивные вещества через площадку RAMP можно в более чем 110 городах России, Белоруссии и Украины. При этом, как отметил администратор Russian Anonymous Marketplace, сеть таких онлайн-магазинов активно расширяется, поскольку эти же торговые площадки субсидируют производство наркотиков. Онлайн-магазин RAMP работает с 2012 года и располагается в доменной зоне .onion. Это один из крупнейших сервисов по продаже наркотических веществ и других запрещенных товаров в российском сегменте Tor. По некоторым оценкам, количество пользователей ресурса составляет около 14 тысяч человек. Напомним, ранее замглавы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Дмитрий Буянов заявлял, что вскоре торговля наркотиками за криптовалюту примет “катастрофический масштаб”. Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!
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