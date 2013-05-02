ПАММ счет VelociRaptor:338124 (Alpari)

1. Название ПАММ счета:
VelociRaptor:338124 [Alpari]
2. Информация о счете:
Дата создания счета: 01.05.2015
Валюта счета: RUR
Максимальная просадка: 30.63%
Капитал управляющего: 210000
Тип счета: pamm.ecn-pro.mt4
3. Оферта:
Инвестиции, RUR Вознаграждение, %
600 - 50%
5000 - 45%
10000 - 40%
25000 - 38%
50000 - 35%
100000 - 30%
4. О торговой стратегии:
На счете торгует ночной скальпер собственной разработки преимущественно по кросс-курсам. Система периодически оптимизируется, настройки меняются, чтобы работа была подстроена под актуальность рынка.
5. Манименеджмент:
Риск на сделку 1,5-4%.
6. Информация об управляющим:
Опыт торговли более 5 лет. Можно связаться через форум Альпари: http://forum.alpari.ru/index.php?/to...raptor-rever27
7. Мониторинг у брокера:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/338124