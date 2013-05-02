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ПАММ счет VelociRaptor:338124 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Старый Сегодня, 11:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ счет VelociRaptor:338124 (Alpari)
1. Название ПАММ счета: VelociRaptor:338124 [Alpari]

2. Информация о счете:
Дата создания счета: 01.05.2015
Валюта счета: RUR
Максимальная просадка: 30.63%
Капитал управляющего: 210000
Тип счета: pamm.ecn-pro.mt4

3. Оферта:
Инвестиции, RUR Вознаграждение, %
600 - 50%
5000 - 45%
10000 - 40%
25000 - 38%
50000 - 35%
100000 - 30%

4. О торговой стратегии: На счете торгует ночной скальпер собственной разработки преимущественно по кросс-курсам. Система периодически оптимизируется, настройки меняются, чтобы работа была подстроена под актуальность рынка.

5. Манименеджмент: Риск на сделку 1,5-4%.

6. Информация об управляющим: Опыт торговли более 5 лет. Можно связаться через форум Альпари: http://forum.alpari.ru/index.php?/to...raptor-rever27

7. Мониторинг у брокера:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/338124
__________________
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FzTrader вне форума  
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