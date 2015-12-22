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О том, когда вновь начнут расти цены на жильё

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Старый Сегодня, 11:38
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
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О том, когда вновь начнут расти цены на жильё
Вот уже третий год рублёвые цены жилой недвижимости не только не растут, но даже снижаются (долларовые пока подрастают в темпе укрепления рубля). Измученные нарзаном дисконтом и неопределённостью владельцы инвестиционных квартир горестно вопрошают, когда же вернутся золотые времена неуклонного удорожания квадратного метра?

Желающих утешить их почему-то нет. Известный эксперт Олег Репченко из Irn.ru полагает, что рост цен пойдёт не в этой жизни. По его прогнозам, даже через три года профицит предложения на столичном рынке жилья преодолён не будет, а стоимость метра продолжит опускаться к отметке 130-140 тыс. руб. в оптимистичном варианте и к 100 тыс. руб. в пессимистичном.

Впрочем, с таким мнением согласны не все. У профессионалов из Российской гильдии риэлторов, например, свои расчёты. И они указывают на возможность роста цен на недвижимость.

Текущую рыночную ситуацию можно назвать относительной ценовой стабилизацией.


Но это совсем не означает достижения равновесия. Напротив, глубоко внутри развиваются процессы, способные сильно повлиять на #рынок недвижимости в среднесрочной перспективе.

Сейчас мы видим, что застройщики уменьшили число новых проектов. Рано или поздно это приведёт к сокращению предложения на рынке, прогнозируют в РГР. И этот прогноз основывается на данных не только по Москве, но и по другим крупным городам России.

Свою лепту внесёт и вступление в силу новых требований к застройщикам с 1 июля. Они вводят нормативы минимального размера уставного капитала в зависимости от максимальной площади всех объектов долевого строительства жилья. При этом сейчас 84,5% девелоперов не располагают даже минимально необходимым размером собственных средств (2,5 млн руб.), который позволяет строить хотя бы один многоквартирный жилой дом с общей площадью до 1500 м2. Этому соответствует малоэтажное строение на 15-20 квартир.

А чтобы построить типовую московскую панельную 14-этажку на 200 квартир, необходимо внести в капитал более 80 млн руб. Фирм с такими показателями сейчас в России лишь около 5% из всех зарегистрированных в Едином реестре застройщиков жилья.

То есть, этот сегмент вскоре сильно поредеет. Хотя уже начатые объекты девелоперам всё же дадут закончить. Но в перспективе неизбежно сжатие предложения на первичном рынке. И вот тогда...

«Рынок покупателя» рано или поздно снова превратится в «рынок продавца». В этом случае потребитель столкнется с уменьшением выбора объектов и возможным ростом цен. Однако для этого потребуется несколько лет, говорят в РГР. По их мнению, ситуация на рынке новостроек будет зависеть от успехов российской экономики, динамики доходов граждан, кредитной политики ЦБ и мер государства по поддержке стройиндустрии. Вывод на грани Капитана Очевидность, да.

Тем не менее, даже такие довольно общие соображения позволяют экспертам говорить о сроках. При сохранении текущих экономических тенденций процесс выхода рынка недвижимости из состояния рецессии будет медленным и по самым оптимистичным оценкам, он может растянуться до 2019-2020 годов. Так прогнозируют риелторы, по крайней мере.

Иными словами, ещё три года такого болота, как сейчас, практически гарантированы даже оптимистами. Зато потом всё ка-а-ак рванёт...

Ну или, по крайней мере, начнёт плавно подниматься.

Вы с таким прогнозом согласны?

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