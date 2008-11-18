Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,769 Благодарностей: 2,350 УГ: 1 подарки награды

Ваши мысли и успех в жизни



Вы умный и честный человек. Много работаете. Пытаетесь достичь финансового успеха, но в вашей жизни ничего не меняется. Денег едва хватает. Вы постоянно злитесь, запиваете алкоголем своё разочарование в жизни. И при этом лучше не становится. Вы ещё дальше застреваете в рутине. Так почему же у вас ничего не выходит?



Ежедневно большинство людей ищут ответ. А ведь никто не уделяет внимание тому, что проходя мимо шикарных домов, мы про себя думаем, что дом построен на ворованные деньги. Проводя взглядом проезжающий мимо шикарный автомобиль, вы злитесь, потому что не можете обладать таким. Вы вините во всём богатых людей, которые заработали деньги нечестным путём. Вы проклинаете правительство. Завидуете каждому человеку, кто немного богаче вас. В вашей голове кипит ненависть к деньгам, но вы не видите в этом причины своей несостоятельности.



Фредерик Бейлс в своей книге «Наука разума» разделил разум на два: сознательный и подсознательный. Он утверждает, что все мысли, которые возникают в вашей голове, имеют огромную силу. Всё то, что создаёт ваш разум, передаётся на подсознание. Уже позже, оно материализует все ваши мысли. Тогда вспоминаются слова Будды: «То, что мы есть сегодня, — это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создадут завтрашнюю жизнь». Вот почему нужно привести в порядок мысли в голове, чтобы изменить свою жизнь. Ведь человек больше духовный, чем материальный.



Мысль сильнее, чем мы себе представляем. Расплодив в голове мысль о том, что деньги приносят зло, вы не можете ожидать в результате богатство и достаток. Всё вокруг вас — это последствия ваших страхов, установок, мысленных ограничений. Вы, как и каждый человек, хотите обладать миллионами. Но дай вам их в руки, вы не будете знать, как с таким состоянием обращаться. Практически все, кто когда-то выиграл в лотерею большие деньги, со временем стал ещё беднее, чем был до того. Такое случается из-за вашей мысленной установки о бедности.



Меняйте себя уже сейчас. Избавьтесь от отрицательных мыслей. В «Книге Мирдада» есть хорошие слова: «Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и видна каждому». Думайте только об успехе и богатстве. Верьте в то, что вы можете достичь успеха. Ведь по вере вам и будет дано. Если вы будете сомневаться, то огонь внутри вас снова погаснет, и плохие мысли паразитами покроют ваш разум. Если вам трудно избавляться от плохих мыслей, то возьмите обыкновенную резинку, которой перевязывают пачки бумажных купюр и наденьте её на руку. Если у вас будут появляться отрицательные мысли, то сразу дёргайте за резинку. Так ваши плохие мысли постепенно будут ассоциироваться с болью. Вам станет легче заменять отрицательные мысли положительными. И не ждите мгновенных результатов. Ваши мысли годами формировали ваш образ жизни. Чтобы изменить всё, придётся долгое время создавать другой мысленный образ. Только после того, как у вас будет сформировано другое мышление, у вас появляется всё больше и больше новых возможностей. Старайтесь воспользоваться этими возможностями, ведь это так ваше подсознание начинает реагировать на установку разума. И мир вокруг вас изменится к лучшему.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Вы умный и честный человек. Много работаете. Пытаетесь достичь финансового успеха, но в вашей жизни ничего не меняется. Денег едва хватает. Вы постоянно злитесь, запиваете алкоголем своё разочарование в жизни. И при этом лучше не становится. Вы ещё дальше застреваете в рутине. Так почему же у вас ничего не выходит?Ежедневно большинство людей ищут ответ. А ведь никто не уделяет внимание тому, что проходя мимо шикарных домов, мы про себя думаем, что дом построен на ворованные деньги. Проводя взглядом проезжающий мимо шикарный автомобиль, вы злитесь, потому что не можете обладать таким.Вы проклинаете правительство. Завидуете каждому человеку, кто немного богаче вас. В вашей голове кипит ненависть к деньгам, но вы не видите в этом причины своей несостоятельности.Фредерик Бейлс в своей книгеразделил разум на два: сознательный и подсознательный. Он утверждает, что все мысли, которые возникают в вашей голове, имеют огромную силу. Всё то, что создаёт ваш разум, передаётся на подсознание. Уже позже, оно материализует все ваши мысли. Тогда вспоминаются слова Будды:Вот почему нужно привести в порядок мысли в голове, чтобы изменить свою жизнь. Ведь человек больше духовный, чем материальный.Мысль сильнее, чем мы себе представляем.Всё вокруг вас — это последствия ваших страхов, установок, мысленных ограничений. Вы, как и каждый человек, хотите обладать миллионами. Но дай вам их в руки, вы не будете знать, как с таким состоянием обращаться.Такое случается из-за вашей мысленной установки о бедности.Меняйте себя уже сейчас. Избавьтесь от отрицательных мыслей. В «Книге Мирдада» есть хорошие слова:Думайте только об успехе и богатстве. Верьте в то, что вы можете достичь успеха. Ведь по вере вам и будет дано. Если вы будете сомневаться, то огонь внутри вас снова погаснет, и плохие мысли паразитами покроют ваш разум.И не ждите мгновенных результатов. Ваши мысли годами формировали ваш образ жизни. Чтобы изменить всё, придётся долгое время создавать другой мысленный образ. Только после того, как у вас будет сформировано другое мышление, у вас появляется всё больше и больше новых возможностей. Старайтесь воспользоваться этими возможностями, ведь это так ваше подсознание начинает реагировать на установку разума. И мир вокруг вас изменится к лучшему.

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