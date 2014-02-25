ПАММ-счет Eternity:312978 (Alpari)
Дата создания счета: 25.02.2014
Начальный капитал управляющего: 3500 USD
Валюта счета: USD
Расчетный период: месяц
Вознаграждение управляющего:
Инвестиции 10$ - 50.00%
Инвестиции 500$ - 48.00%
Инвестиции 1000$ - 45.00%
Мин. сумма и остаток: 10.00 USD
Способ связи с управляющим: Форум Альпари.
Описание торговой стратегии: Торговля ведется по системе Мартингейл с умеренными рисками. Просадка по последние 2,5 года не превысила 25%.
Манименеджмент: максимальный риск в 30% на счет.
Доходность: В прошлом составила от 1.5 до 12% в месяц.
Ожидаемая доходность: 4-13% в месяц