Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-счет Eternity: 312978 (Alpari)

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Старый Сегодня, 11:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет Eternity: 312978 (Alpari)
ПАММ-счет Eternity:312978 (Alpari)

Дата создания счета: 25.02.2014
Начальный капитал управляющего: 3500 USD
Валюта счета: USD
Расчетный период: месяц
Вознаграждение управляющего:
Инвестиции 10$ - 50.00%
Инвестиции 500$ - 48.00%
Инвестиции 1000$ - 45.00%
Мин. сумма и остаток: 10.00 USD
Способ связи с управляющим: Форум Альпари.
Описание торговой стратегии: Торговля ведется по системе Мартингейл с умеренными рисками. Просадка по последние 2,5 года не превысила 25%.
Манименеджмент: максимальный риск в 30% на счет.
Доходность: В прошлом составила от 1.5 до 12% в месяц.
Ожидаемая доходность: 4-13% в месяц
__________________
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FzTrader вне форума  
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