Инвесторы держат удар Сервис для борьбы со стрессом привлек $1 млн

Онлайн-сервис для борьбы со стрессом Welltory закрыл инвестраунд на сумму $1 млн. В число совладельцев компании вошли гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов, управляющий партнер Bright Capital Борис Рябов, акционер 2ГИС и инвестор «Додо Пиццы» Дмитрий Сысоев. На привлеченные деньги сервис планируется продвигать на рынке США.
Сервис Welltory привлек финансирование на $1 млн от ряда инвесторов, сообщили “Ъ” в компании и подтвердили гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов и управляющий партнер и основатель Bright Capital Борис Рябов, вложившие деньги в развитие проекта. Кроме них в числе новых акционеров Welltory — сооснователь биомедицинского холдинга «Атлас» Артем Руди, акционер 2ГИС и инвестор «Додо Пиццы» Дмитрий Сысоев, фонд CB Invest и партнер EY Владимир Гидирим. Средства планируется направить на масштабирование бизнеса и выход на американский рынок.
Welltory основан в начале 2016 года Александром Лысковским, Евгенией Смородниковой и Павлом Правдиным. В основе приложения — измерение состояния вегетативной нервной системы, которое, как предполагается, отражает уровень стресса и запас энергии. Замеры самочувствия основаны на анализе вариабельности сердечного ритма. Приложение ориентировано на людей, страдающих хроническими проблемами трудоголиков: выгоранием, стрессом, бессонницей, головными болями. С учетом последнего раунда всего компания привлекла около $1,4 млн инвестиций.
У сервиса есть бесплатный функционал и платные тарифы за 200 руб. и 1 тыс. руб. в месяц. «Платные тарифы — основная модель доходов. Их выбирают 2% наших пользователей, такова средняя по рынку конверсия для подобных приложений, мы ею довольны»,— отмечает Александр Лысковский. По его словам, компания также продает в России кардиомонитор-клипсу для замера вариабельности сердечного ритма и b2b-решения для компаний — исследования и оценку персонала с точки зрения стресса и продуктивности.
По собственным данным, проект набрал более 100 тыс. пользователей на российском рынке. В планах Welltory до конца 2017 года получить на американском рынке от 300 тыс. установок, при этом 30% активных пользователей сервиса уже из США. У среднего американского пользователя больше гаджетов и приложений для трекинга, чем у российского, что значительно облегчает продвижение, объясняют в компании. Остальные 70% пользователей — из СНГ. «Очень активная аудитория на Украине, в Белоруссии, а в Молдавии мы вообще занимаем первую строчку в Appstore в категории Health & Fitness»,— говорит господин Лысковский.
Объем мирового рынка mobile health к 2021 году вырастет почти до $63 млрд при среднегодовом росте около 40%, приводит оценки Mordor Intelligence старший аналитик Maxfield Capital Галина Дегтярева. Рынок приложений для здоровья постоянно увеличивается, как и спрос на них, согласен партнер Target Global Михаил Лобанов. Но ключевым вопросом, по его мнению, остается монетизация, которая представляется неочевидной при высокой стоимости привлечения пользователей. «Многие подобные проекты, например Humanoo в Германии, монетизируются за счет работодателя: считается, что это позволяет сократить количество больничных дней для сотрудников»,— отмечает он.
В США компании стараются следить за самочувствием своих сотрудников и используют различные устройства и приложения из области mobile health, говорит Галина Дегтярева: это может помочь Welltory занять долю рынка при увеличении b2b-продаж. Корпоративный сегмент для Welltory очень интересен, подтверждает Максим Рябов. «Тот, кто первый наберет критическую массу пользователей, предложит очень удобный продукт и удержит потребителя, получит большую часть добавленной стоимости. А она в течение ближайших 10–20 лет вырастет до гигантских размеров»,— убежден он.
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