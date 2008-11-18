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Что следует знать при выборе кредита?

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Старый Сегодня, 11:23
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Имя: Ростислав
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Что следует знать при выборе кредита?


Многие банки, специализирующиеся на кредитах, не гнушаются хитрыми уловками, которые увеличивают их прибыль. Само собой, в проигрыше остается клиент, который оплачивает скрытые комиссии и навязанные ему услуги. Если вы не хотите стать жертвой таких неблагонадежных банков, то следует обращать внимание на следующие моменты.

Узнавайте настоящую процентную ставку

Кредиты без процентов являются рекламной уловкой, на которую до сих пор клюют недалекие клиенты банка. Оно и понятно, ведь так заманчиво взять кредит под менее чем 1% годовых. Но в реальности цифры иногда составляют 20% и более.

Как же этого избежать? Все очень просто, надо лишь попросить сотрудника банка посчитать итоговую сумму ежемесячной оплаты. Важно также, чтобы он взял в расчет комиссию за погашение и прочие «внезапные» оплаты. По закону банковский работник обязан исполнить данную просьбу, и клиент на деле увидит, сколько ему придется платить. Если же на предложение сделать расчет звучат отговорки вроде «в договоре все написано», то лучше подумать о том, чтобы обратиться в другой банк.

Скрытые комиссии

Полагаться только на сотрудников банка не стоит. Любому под силу внимательно прочитать договор и вникнуть, что по нему клиент обязуется выплачивать дополнительные средства за пользование кредитным продуктом. Порой эти отчисления доходят до четверти от общей суммы кредита. Например, могут иметься, так называемые, регулярные взносы за банковское обслуживание в пределах 1-2%. Многим это кажется несущественным, но на самом деле хитрость связана с тем, что эти проценты начисляются каждый месяц на не остаток, а на общую сумму. А ведь даже 1% со 100 тыс. рублей не так уж и мало, особенно если учесть основные проценты. Но самое печальное то, что банки обязывают выплачивать эту сумму уже в самом конце, после погашения основного долга. То есть клиент уже находится в приподнятом настроении от того, что займ погашен, а тут вдруг оказывается, что надо выплатить еще 2-5 тыс. рублей за банковские услуги. Само собой, мало кто в этом случае уже начнет спорить с банком и просто отдаст свои кровные.

Если человек берет достаточно крупную сумму денег, то ему стоит попросить в банке копию кредитного договора и показать ее опытному юристу. Его консультация стоит не так уж и дорого, зато она убережет от больших трат. Юрист укажет на все сомнительные места в кредитном договоре и скажет, имеет ли смысл связываться с тем или иным банком.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
банк, договор, комиссия, кредит, процент
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