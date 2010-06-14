Угадай курс BTC/USD на 03.07.2017 00:00 (100$ от FXOpen)

Угадай курс BTC/USD
на 03.07.2017 00:00 (FXOpen
)
Условия конкурса
Необходимо максимально точно угадать курс BTC/USD
на FXOpen
по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 3 июля
2017 года.
Предполагаемый курс криптовалюты BTC/USD
публикуем прямо в этой теме(*):
1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(**) может оставить только один пост. Курс указывать в виде хххх.ххx
(***) за один bitcoin
(Например, Morg - 278,543)
3. Приём прогнозов прекращается 30 июня
2017 года по МСК включительно
.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.
Призовой фонд - 100$будет распределен не только между теми кто точно угадает курс BTC/USD по терминалу FXOpen по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 3 июля 2017 года, но и теми кто немного* ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.
Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ
счет (Перед этим открывается главный счет, если его еще нет) открытый на РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
по ссылке в поле агент указываем ручками 717615
у брокера FXOpen STP счет
(Для снятия приза нужно совершить не менее 5 сделок
(1 закрытый ордер
) из расчёта - по 1 сделке на каждые 2$
призовых. При невыполнении данных условий приз будет списан!
)
! Призов может быть не больше 5, все 5 ближайших из диапазона попадают в призеры, у победителя на момент окончания должно быть не меньше 10 сообщений
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от (FXOpen
)
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В призёры МОГУТ
попасть участники конкурса которые ошиблись не более
чем на 0,5%
от официального курса объявленного в теме конкурса. Призов может быть не больше 5! У призёров на момент подведения итогов должно быть не меньше 10 сообщений!