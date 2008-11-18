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Интересные факты статистики об ипотечном кредитовании

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Интересные факты статистики об ипотечном кредитовании


Ипотека для одних звучит как долговой приговор, а для других как возможность получить долгожданное жилье. Существует достаточно много интересных статистических данных, связанных с ипотечным кредитованием:

1. Семьи после получения ипотечного жилья часто заводят детей. Случается это обычно уже в первый или второй год совместной жизни в новой квартире. Оно и понятно, ведь наличие своего жилья значительно облегчает быт и родители спокойны, что ребенок будет иметь собственную комнату, в которой станет чувствовать себя комфортно.

2. Уменьшается количество разводов. Как показывает статистика, семьи с ипотечным кредитом распадаются реже, чем те, которые живут в родительском доме или съемном жилье. Это объясняется тем, что психологически не так просто оставить жилье, в которое уже вложено столько средств.

3. Граждане с ипотекой стремятся найти более высокооплачиваемую работу. Ведь надо каждый месяц платить банку. В среднем мужчина в «ипотечной» семье зарабатывает больше, а жена редко сидит долго в декрете и уже через год после рождения ребенка идет на работу.

4. Семейные пары, у которых образовалась задолженность по ипотеке, в разы чаще начинают ссориться.

5. Самым проблемным регионом с точки зрения задолженности по ипотечным кредитам считается Чечня (9,7%). Москва занимает третье место (4,2%) в этом списке после Северной Осетии (6,7%).

6. Банки, предоставляющие услуги ипотечного кредитования, считаются наиболее надежными. Это связано с тем, что предлагать такие серьезные займы населению могут только финансовые организации с солидной репутацией и опытом.

7. Если все же произошел развод, то в ипотечной квартире в большинстве случаев остается жить глава семьи, так как ипотека обычно оформляется на мужа. Если же в квартире прописана жена с ребенком, то происходит обратная ситуация.

8. Ипотеку чаще всего оформляют семейные пары.

9. В последние годы наблюдается небольшое снижение спроса на ипотечные продукты. Эксперты связывают это со страхом населения перед нестабильностью и финансовым кризисом. Но по прогнозам уже через несколько лет возможно возвращение к прежним цифрам.

10. Чаще всего банки предоставляют ипотечное жилье в новостройках. Связано это с простотой оформления документов. Да и сами граждане отдают предпочтение именно новому жилью с улучшенной планировкой, а не надоевшим хрущевкам с тесными кухнями и узкими коридорами.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
банк, интересные факты, ипотека, статистика
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