Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,769 Благодарностей: 2,350 УГ: 1 подарки награды

Интересные факты статистики об ипотечном кредитовании



Ипотека для одних звучит как долговой приговор, а для других как возможность получить долгожданное жилье. Существует достаточно много интересных статистических данных, связанных с ипотечным кредитованием:



1. Семьи после получения ипотечного жилья часто заводят детей. Случается это обычно уже в первый или второй год совместной жизни в новой квартире. Оно и понятно, ведь наличие своего жилья значительно облегчает быт и родители спокойны, что ребенок будет иметь собственную комнату, в которой станет чувствовать себя комфортно.



2. Уменьшается количество разводов. Как показывает статистика, семьи с ипотечным кредитом распадаются реже, чем те, которые живут в родительском доме или съемном жилье. Это объясняется тем, что психологически не так просто оставить жилье, в которое уже вложено столько средств.



3. Граждане с ипотекой стремятся найти более высокооплачиваемую работу. Ведь надо каждый месяц платить банку. В среднем мужчина в «ипотечной» семье зарабатывает больше, а жена редко сидит долго в декрете и уже через год после рождения ребенка идет на работу.



4. Семейные пары, у которых образовалась задолженность по ипотеке, в разы чаще начинают ссориться.



5. Самым проблемным регионом с точки зрения задолженности по ипотечным кредитам считается Чечня (9,7%). Москва занимает третье место (4,2%) в этом списке после Северной Осетии (6,7%).



6. Банки, предоставляющие услуги ипотечного кредитования, считаются наиболее надежными. Это связано с тем, что предлагать такие серьезные займы населению могут только финансовые организации с солидной репутацией и опытом.



7. Если все же произошел развод, то в ипотечной квартире в большинстве случаев остается жить глава семьи, так как ипотека обычно оформляется на мужа. Если же в квартире прописана жена с ребенком, то происходит обратная ситуация.



8. Ипотеку чаще всего оформляют семейные пары.



9. В последние годы наблюдается небольшое снижение спроса на ипотечные продукты. Эксперты связывают это со страхом населения перед нестабильностью и финансовым кризисом. Но по прогнозам уже через несколько лет возможно возвращение к прежним цифрам.



10. Чаще всего банки предоставляют ипотечное жилье в новостройках. Связано это с простотой оформления документов. Да и сами граждане отдают предпочтение именно новому жилью с улучшенной планировкой, а не надоевшим хрущевкам с тесными кухнями и узкими коридорами.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Семьи после получения ипотечного жилья часто заводят детей. Случается это обычно уже в первый или второй год совместной жизни в новой квартире. Оно и понятно, ведь наличие своего жилья значительно облегчает быт и родители спокойны, что ребенок будет иметь собственную комнату, в которой станет чувствовать себя комфортно.Уменьшается количество разводов. Как показывает статистика, семьи с ипотечным кредитом распадаются реже, чем те, которые живут в родительском доме или съемном жилье. Это объясняется тем, что психологически не так просто оставить жилье, в которое уже вложено столько средств.Граждане с ипотекой стремятся найти более высокооплачиваемую работу. Ведь надо каждый месяц платить банку. В среднем мужчина в «ипотечной» семье зарабатывает больше, а жена редко сидит долго в декрете и уже через год после рождения ребенка идет на работу.Семейные пары, у которых образовалась задолженность по ипотеке, в разы чаще начинают ссориться.Самым проблемным регионом с точки зрения задолженности по ипотечным кредитам считается Чечня (9,7%). Москва занимает третье место (4,2%) в этом списке после Северной Осетии (6,7%).Банки, предоставляющие услуги ипотечного кредитования, считаются наиболее надежными. Это связано с тем, что предлагать такие серьезные займы населению могут только финансовые организации с солидной репутацией и опытом.Если все же произошел развод, то в ипотечной квартире в большинстве случаев остается жить глава семьи, так как ипотека обычно оформляется на мужа. Если же в квартире прописана жена с ребенком, то происходит обратная ситуация.Ипотеку чаще всего оформляют семейные пары.В последние годы наблюдается небольшое снижение спроса на ипотечные продукты. Эксперты связывают это со страхом населения перед нестабильностью и финансовым кризисом. Но по прогнозам уже через несколько лет возможно возвращение к прежним цифрам.Чаще всего банки предоставляют ипотечное жилье в новостройках. Связано это с простотой оформления документов. Да и сами граждане отдают предпочтение именно новому жилью с улучшенной планировкой, а не надоевшим хрущевкам с тесными кухнями и узкими коридорами.

Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам

Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego __________________