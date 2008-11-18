Интересные факты статистики об ипотечном кредитовании

Ипотека для одних звучит как долговой приговор, а для других как возможность получить долгожданное жилье. Существует достаточно много интересных статистических данных, связанных с ипотечным кредитованием:
1.
Семьи после получения ипотечного жилья часто заводят детей. Случается это обычно уже в первый или второй год совместной жизни в новой квартире. Оно и понятно, ведь наличие своего жилья значительно облегчает быт и родители спокойны, что ребенок будет иметь собственную комнату, в которой станет чувствовать себя комфортно.
2.
Уменьшается количество разводов. Как показывает статистика, семьи с ипотечным кредитом распадаются реже, чем те, которые живут в родительском доме или съемном жилье. Это объясняется тем, что психологически не так просто оставить жилье, в которое уже вложено столько средств.
3.
Граждане с ипотекой стремятся найти более высокооплачиваемую работу. Ведь надо каждый месяц платить банку. В среднем мужчина в «ипотечной» семье зарабатывает больше, а жена редко сидит долго в декрете и уже через год после рождения ребенка идет на работу.
4.
Семейные пары, у которых образовалась задолженность по ипотеке, в разы чаще начинают ссориться.
5.
Самым проблемным регионом с точки зрения задолженности по ипотечным кредитам считается Чечня (9,7%). Москва занимает третье место (4,2%) в этом списке после Северной Осетии (6,7%).
6.
Банки, предоставляющие услуги ипотечного кредитования, считаются наиболее надежными. Это связано с тем, что предлагать такие серьезные займы населению могут только финансовые организации с солидной репутацией и опытом.
7.
Если все же произошел развод, то в ипотечной квартире в большинстве случаев остается жить глава семьи, так как ипотека обычно оформляется на мужа. Если же в квартире прописана жена с ребенком, то происходит обратная ситуация.
8.
Ипотеку чаще всего оформляют семейные пары.
9.
В последние годы наблюдается небольшое снижение спроса на ипотечные продукты. Эксперты связывают это со страхом населения перед нестабильностью и финансовым кризисом. Но по прогнозам уже через несколько лет возможно возвращение к прежним цифрам.
10.
Чаще всего банки предоставляют ипотечное жилье в новостройках. Связано это с простотой оформления документов. Да и сами граждане отдают предпочтение именно новому жилью с улучшенной планировкой, а не надоевшим хрущевкам с тесными кухнями и узкими коридорами.
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru