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Что граждане не знают о кредитной истории

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Что граждане не знают о кредитной истории


Сегодня почти каждый гражданин слышал о таком понятии как «кредитная история». В нем фиксируются все взятые ранее кредиты и то, не было ли по ним просрочек. Это своеобразный личный рейтинг заемщика, на основе которого банк решает, выдать ему кредит или нет.

Значение кредитной истории

Именно на кредитную историю в первую очередь смотрит работник банка. И если она в порядке, то сотрудник переходит к рассмотрению уровня дохода гражданина и другим характеристикам. Если кредитная история подпорчена, то процентная ставка может быть выше или же займ вообще не одобрят. На кредитную историю могут не обращать внимания разве что микрофинансовые организации, которые часто выдают кредиты практически всем подряд под большой процент.
В общем, кредитная история вещь достаточно важная. Некоторые граждане при этом не знают ее важных особенностей.

Исправление кредитной истории

Многие люди уверены, что свою кредитную историю можно легко «подправить». Например, убрать данные о просрочках по кредитам. На самом деле сделать это невозможно, любые внесенные данные остаются в кредитной истории навсегда.
Подкупить сотрудника бюро кредитной истории (БКИ) также не выйдет. Он работает с системой, в которую автоматически поступают данные с банка. Сделанные вручную изменения всегда проверяются, поэтому никто ради разовой выгоды не станет рисковать своим местом работы. Вносить коррективы можно только в том случае, если данные неверны и это можно доказать документами из банка. Например, были неверно указаны сроки погашения или размер кредита.
Сегодня можно встретить различные объявления, предлагающие «улучшить» кредитную историю. Так делают лишь мошенники, которые возьмут с гражданина предоплату, а потом скажут, что конкретно его история не поддается изменению, оставив часть суммы себе за «хлопоты».

Что фиксируется в кредитной истории?

Отвечая на это вопрос, достаточно большой процент людей сказали, что в кредитной истории находятся лишь данные о просрочках. Но в реальности в ней фиксируются все кредиты, указываются сроки выплат по каждому из них и начисленные пени за просрочку.

Доступ заемщика к кредитной истории

Считается, что кредитная история доступна лишь банковским служащим. По закону же получить выписку из БКИ имеет право любой гражданин, но сделать он это может не чаще одного раза в год. Достаточно придти с паспортом в БКИ и написать заявление. Услуга предоставляется бесплатно.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
банк, кредит
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