Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,769 Благодарностей: 2,350 УГ: 1 подарки награды

Ипотека для молодежи



После наступления совершеннолетия и начала взрослой жизни многие люди задумываются о собственном жилье. Но копить на него придется достаточно долго, поэтому многие рассматривают ипотеку как весьма привлекательный вариант.



Предпочтение людям зрелого возраста



Банки предпочитают выдавать ипотечный кредит тем, кому уже исполнилось 30 лет. Дело в том, что в это время человек уже наверняка начал подниматься по карьерной лестнице, у него имеется залоговое имущество и он сам по себе более ответственен. А уж если такой гражданин является клиентом банка несколько лет, то ипотеку ему наверняка одобрят сразу.



Трудности получения ипотеки



Молодым людям моложе 30 лет получить ипотеку не так просто. Дело в том, что многие сегодня начинают трудовую деятельность лишь после 21-23 лет, то есть после окончания ВУЗа или училища. А значит, эти граждане только находятся в начале становления карьеры, и ни о каких больших заработках речи не идет. Также у молодых людей еще не до конца сформировалось чувство ответственности. Только ближе к 30 годам, когда люди обзаводятся семьей и детьми, они становятся более серьезными во многих вопросах, в том числе финансовых.



Свои сложности накладывает воинская обязанность для молодых юношей. Поэтому, если банк узнает, что молодой человек не служил в армии и при этом не был комиссован по болезни, то ипотеки ему не видать. Ведь его вполне могут забрать в армию, и выплачивать кредит в течение года он не сможет.

Молодым девушкам в этом плане тоже не легче. Банк не захочет давать ипотеку молодой супруге, которая ждет ребенка или собирается вскоре его завести.



Преимущества молодого возраста



Но все же в некоторых случаях молодость имеет и свою плюсы. Банки предлагают специальные ипотечные программы для молодых семей на выгодных условиях. Для этого надо только подходить под определенные требования. Например, парень и девушка должны состоять в браке, один из них становится поручителем по кредиту и т.д.



Почему же банки предлагают такие кредитные программы? Как правило, это связано с государственной поддержкой. Выдавая ипотечный кредит молодой семье, банк получает от государства определенную сумму средств. Это и дает возможность предоставлять ипотеку по более низким процентным ставкам или без первоначального взноса. Более того, банк при рождении первого ребенка может отстрочить выплаты на несколько месяцев или даже год.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru После наступления совершеннолетия и начала взрослой жизни многие люди задумываются о собственном жилье. Но копить на него придется достаточно долго, поэтому многие рассматривают ипотеку как весьма привлекательный вариант.Банки предпочитают выдавать ипотечный кредит тем, кому уже исполнилось 30 лет. Дело в том, что в это время человек уже наверняка начал подниматься по карьерной лестнице, у него имеется залоговое имущество и он сам по себе более ответственен. А уж если такой гражданин является клиентом банка несколько лет, то ипотеку ему наверняка одобрят сразу.Молодым людям моложе 30 лет получить ипотеку не так просто. Дело в том, что многие сегодня начинают трудовую деятельность лишь после 21-23 лет, то есть после окончания ВУЗа или училища. А значит, эти граждане только находятся в начале становления карьеры, и ни о каких больших заработках речи не идет. Также у молодых людей еще не до конца сформировалось чувство ответственности. Только ближе к 30 годам, когда люди обзаводятся семьей и детьми, они становятся более серьезными во многих вопросах, в том числе финансовых.Свои сложности накладывает воинская обязанность для молодых юношей. Поэтому, если банк узнает, что молодой человек не служил в армии и при этом не был комиссован по болезни, то ипотеки ему не видать. Ведь его вполне могут забрать в армию, и выплачивать кредит в течение года он не сможет.Молодым девушкам в этом плане тоже не легче. Банк не захочет давать ипотеку молодой супруге, которая ждет ребенка или собирается вскоре его завести.Но все же в некоторых случаях молодость имеет и свою плюсы. Банки предлагают специальные ипотечные программы для молодых семей на выгодных условиях. Для этого надо только подходить под определенные требования. Например, парень и девушка должны состоять в браке, один из них становится поручителем по кредиту и т.д.Как правило, это связано с государственной поддержкой. Выдавая ипотечный кредит молодой семье, банк получает от государства определенную сумму средств. Это и дает возможность предоставлять ипотеку по более низким процентным ставкам или без первоначального взноса. Более того, банк при рождении первого ребенка может отстрочить выплаты на несколько месяцев или даже год.

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