Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ипотека для молодежи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:54
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,769
Благодарностей: 2,350
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Ипотека для молодежи


После наступления совершеннолетия и начала взрослой жизни многие люди задумываются о собственном жилье. Но копить на него придется достаточно долго, поэтому многие рассматривают ипотеку как весьма привлекательный вариант.

Предпочтение людям зрелого возраста

Банки предпочитают выдавать ипотечный кредит тем, кому уже исполнилось 30 лет. Дело в том, что в это время человек уже наверняка начал подниматься по карьерной лестнице, у него имеется залоговое имущество и он сам по себе более ответственен. А уж если такой гражданин является клиентом банка несколько лет, то ипотеку ему наверняка одобрят сразу.

Трудности получения ипотеки

Молодым людям моложе 30 лет получить ипотеку не так просто. Дело в том, что многие сегодня начинают трудовую деятельность лишь после 21-23 лет, то есть после окончания ВУЗа или училища. А значит, эти граждане только находятся в начале становления карьеры, и ни о каких больших заработках речи не идет. Также у молодых людей еще не до конца сформировалось чувство ответственности. Только ближе к 30 годам, когда люди обзаводятся семьей и детьми, они становятся более серьезными во многих вопросах, в том числе финансовых.

Свои сложности накладывает воинская обязанность для молодых юношей. Поэтому, если банк узнает, что молодой человек не служил в армии и при этом не был комиссован по болезни, то ипотеки ему не видать. Ведь его вполне могут забрать в армию, и выплачивать кредит в течение года он не сможет.
Молодым девушкам в этом плане тоже не легче. Банк не захочет давать ипотеку молодой супруге, которая ждет ребенка или собирается вскоре его завести.

Преимущества молодого возраста

Но все же в некоторых случаях молодость имеет и свою плюсы. Банки предлагают специальные ипотечные программы для молодых семей на выгодных условиях. Для этого надо только подходить под определенные требования. Например, парень и девушка должны состоять в браке, один из них становится поручителем по кредиту и т.д.

Почему же банки предлагают такие кредитные программы? Как правило, это связано с государственной поддержкой. Выдавая ипотечный кредит молодой семье, банк получает от государства определенную сумму средств. Это и дает возможность предоставлять ипотеку по более низким процентным ставкам или без первоначального взноса. Более того, банк при рождении первого ребенка может отстрочить выплаты на несколько месяцев или даже год.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
банк, ипотека, кредит
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смартфоны испортили кредитную историю молодежи Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 317 10.01.2017 09:49
Банки вернулись к кредитованию молодежи Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 12 11.08.2016 18:55
Chevrolet представил в Китае машину для молодежи будущего Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 3 27.04.2015 00:42
MasterСard поможет молодежи строить карьеру CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2015 13:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Стартап автоматизации отчетов о расходах Pleo расширяет посевной раунд до $5,5 млн.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Profit-Everyday - profit-everyday.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
CryptoBinary - cryptobinary.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар capitalissst
Видеокурс "Как создать и стать админом HYIP"
От capitalissst в разделе «Архив»
Аватара нет
Претензия к компании Пантеон-Финанс от Adam Templar [ Не обоснована ]
От Adam Templar в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Alcest
Производитель флагманских матрасов Casper, привлек $170 млн инвестиций
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,308
Тем
475,902
Сообщений
11,791,033

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube