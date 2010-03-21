Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][BQX] Bitquence - универсальный кошелек и платформа управления активами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 47
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
[ICO][BQX] Bitquence - универсальный кошелек и платформа управления активами

С 28 июня по 13 июля будет проходить ICO Bitquence.

Немного истории.
Сначала появился Интернет как первый уровень, который принес в нашу жизнь значительные изменения и дал толчок развитию человечества в этой сфере. Со временем над интернетом начал появляться второй слой (уровень) это блокчейн и связанные с этой технологией криптовалюты. В настоящее время криптовалютный рынок ощущает очень значительный рост, быстро обновляя максимумы капитализации. Постепенно криптовалюты начинают влиять на реальную экономику. О них все больше узнают людей, правительство отдельных стран (например Япония) легализует криптовалюты. Следующей толчок развития - это современный интернет переходящий в Интернет вещей, а также Финтех с технологиями блокчейн.

Так что же такое Bitquence?

Проект Bitquence соединяет вместе финансовое прошлое и будущее. В нем две основные части.


Во-первых, Bitquence - это универсальный кошелек и платформа для управления криптовалютной корзиной. Универсальный кошелек Bitquence позволит пользователю быстро и безопасно приобретать, отправлять и хранить, а также диверсифицировать корзины с криптовалютами. Кошелек универсален, то есть вы сможете хранить различные цифровые активы на этом кошельке. Не будет нужды для кошельков под каждую криптовалюту.

Во-вторых, это Bitquence платформа управления криптовалютными активами. Все криптовалютные транзакции будут интегрированы с существующими финансовыми структурами через сеть Bitquence Digital Liquidity Network. Она позволит:
- динамические распределения активов;
- управляемые ассигнования и прозрачность работы;
- создать сеть цифровой ликвидности;
- обеспечить холодное хранение и безопасность;
- работа с цифровым кошельком следующего поколения.


Bitquence начнет продажу токенов, чтобы сначала распределить до 30% BQX, чтобы финансировать разработку платформы и расширять предложения услуг.
Токены BQX будут:
- участвовать в механизме оплаты для использования платформы Bitquence;
- нужны для оплаты услуг холодного хранения Bitquence;
- для ликвидности, чтобы помочь с изменениями в распределении активов пользователя.

Чтобы стимулировать ликвидность и спрос, скидки на транзакционные транзакции будут предоставляться держателям бонусов BQX. Другими словами, пользователи, владеющие токенами BQX, будут обладать более дешевой оплатой за хранение и обслуживание. 40% токенов будут зарезервированы для установления ликвидности для сети ликвидности Bitquence. Будет выпущено 1 миллиард Bitquence, которые будут представлять весь глобальный запас BQX. Для дополнительной информации вы можете ознакомится с WhitePaper проекта.


Осталось всего два дня до того, как вы сможете вступить в этот перспективный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. http://www.bitquence.com

Автор: https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 11:11.
BERKUTcryp на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Citi тестирует мобильное приложение для управления активами и традиционного банкинга bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 10.12.2016 20:49
Британский финтех-стартап анонсировал блокчейн-платформу для управления активами Анна Чернобай Новости криптовалют 0 03.11.2016 12:53
Финансисты нашли универсальный стандарт управления рисками kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2015 23:13
Банк России создаст свою компанию для управления активами Jerigon Новости в банковской сфере и страховании 2 13.08.2014 19:01
Ищем трейдеров для Доверительного управления активами Xinvest Другая работа/сервис 6 21.03.2010 14:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
«Нафтогаз» назвал условия подписания с Россией соглашения по газу
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Платные экспрессы на выходным.
От Вова Стахив в разделе «Прогнозы»
Аватар TheGOLDskull
8figureincome - 8figureincome.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Продажи Apple Watch начнутся лишь весной 2015 года
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
Как улучшить рынок комиссионных в сети Биткоин?
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Бесплатные прогнозы, проходимость около 85%. (футбол, нхл, кхл, теннис)
От a123cvn8 в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
414,308
Тем
475,902
Сообщений
11,791,033

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube