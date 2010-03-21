[ICO][BQX] Bitquence - универсальный кошелек и платформа управления активами

С 28 июня по 13 июля будет проходить ICO Bitquence.
Немного истории.
Сначала появился Интернет как первый уровень, который принес в нашу жизнь значительные изменения и дал толчок развитию человечества в этой сфере. Со временем над интернетом начал появляться второй слой (уровень) это блокчейн и связанные с этой технологией криптовалюты. В настоящее время криптовалютный рынок ощущает очень значительный рост, быстро обновляя максимумы капитализации. Постепенно криптовалюты начинают влиять на реальную экономику. О них все больше узнают людей, правительство отдельных стран (например Япония) легализует криптовалюты. Следующей толчок развития - это современный интернет переходящий в Интернет вещей, а также Финтех с технологиями блокчейн.
Так что же такое Bitquence?
Проект Bitquence соединяет вместе финансовое прошлое и будущее. В нем две основные части.
Во-первых
, Bitquence - это универсальный кошелек и платформа для управления криптовалютной корзиной. Универсальный кошелек Bitquence позволит пользователю быстро и безопасно приобретать, отправлять и хранить, а также диверсифицировать корзины с криптовалютами. Кошелек универсален, то есть вы сможете хранить различные цифровые активы на этом кошельке. Не будет нужды для кошельков под каждую криптовалюту.
Во-вторых
, это Bitquence платформа управления криптовалютными активами. Все криптовалютные транзакции будут интегрированы с существующими финансовыми структурами через сеть Bitquence Digital Liquidity Network. Она позволит:
- динамические распределения активов;
- управляемые ассигнования и прозрачность работы;
- создать сеть цифровой ликвидности;
- обеспечить холодное хранение и безопасность;
- работа с цифровым кошельком следующего поколения.
Bitquence начнет продажу токенов, чтобы сначала распределить до 30% BQX, чтобы финансировать разработку платформы и расширять предложения услуг.
Токены BQX будут:
- участвовать в механизме оплаты для использования платформы Bitquence;
- нужны для оплаты услуг холодного хранения Bitquence;
- для ликвидности, чтобы помочь с изменениями в распределении активов пользователя.
Чтобы стимулировать ликвидность и спрос, скидки на транзакционные транзакции будут предоставляться держателям бонусов BQX. Другими словами, пользователи, владеющие токенами BQX, будут обладать более дешевой оплатой за хранение и обслуживание. 40% токенов будут зарезервированы для установления ликвидности для сети ликвидности Bitquence. Будет выпущено 1 миллиард Bitquence, которые будут представлять весь глобальный запас BQX. Для дополнительной информации вы можете ознакомится с WhitePaper
проекта.
Осталось всего два дня до того, как вы сможете вступить в этот перспективный проект. И я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. http://www.bitquence.com
Автор: https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936