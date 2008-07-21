Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,769 Благодарностей: 2,350 УГ: 1 подарки награды

Как действуют кредитные мошенники



Кредиты являются лакомым кусочком для финансовых мошенников. Они используют для обмана банков и микрофинансовых организаций несколько методов.



Подделка документов



Этот способ появился много лет назад и до сих пор не теряет своей актуальности. Мошенник вклеивает в паспорт фотографию другого человека, изготавливает липовые справки о зарплате и другие документы.

Казалось бы, что финансовые организации уже давно должны научиться распознавать поддельные документы. Но на деле все не так просто. Иногда дает сбой система безопасности банка, а порой подделки оказываются настолько искусными, что отличить их не удается с первого раза. Преступники ради получения крупного займа даже связываются с нужными людьми для того, чтобы данные поддельного паспорта внесли в официальные базы.



Подставные люди



При данном виде мошенничества найти злоумышленников крайне сложно. Во время всего процесса обмана их личные данные нигде не светятся.

Суть аферы проста. Для начала на вокзале находится бомж или какой-нибудь алкоголик, который до этого нигде не брал кредит. Ему обещают небольшую сумму денег за то, что он сходит в банк и оформит на себя кредит. Мошенники предварительно одевают его в приличную одежду и снабжают поддельной справкой с места работы.

Обман вскрывается после того, как заемщик на несколько месяцев просрочит кредит. Дело просто передается судебным приставам, но взыскать с таких граждан попросту нечего.

Часто подобная схема применяется для автокредитов. Дело в том, что получить их значительно легче. А полученный автомобиль затем продается по поддельным документам или разбирается на запчасти.



Фирма и ее несуществующие клиенты



Более хитрые и предприимчивые мошенники проворачивают самые сложные схемы. Например, они открывают фирму по продаже бытовой техники. Далее злоумышленники заключают договор с банком, который предоставляет услуги кредитования для клиентов фирмы. То есть, попросту говоря, в новом магазине можно будет купить технику в кредит.

Само собой, фирма существует лишь на бумаге и для отвода глаз арендует какое-нибудь пустое помещение. Затем мошенники подделывают документы и выдают их «покупателям». На них оформляется кредит на покупку несуществующей техники. Деньги из банка передаются фирме мошенников. «Покупатели» пропадают и не выплачивают кредит. Банк подает заявление в полицию, но часто мошеннической фирме удается уйти от ответственности, так как формально она сама является жертвой обмана.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Кредиты являются лакомым кусочком для финансовых мошенников. Они используют для обмана банков и микрофинансовых организаций несколько методов.Этот способ появился много лет назад и до сих пор не теряет своей актуальности. Мошенник вклеивает в паспорт фотографию другого человека, изготавливает липовые справки о зарплате и другие документы.Казалось бы, что финансовые организации уже давно должны научиться распознавать поддельные документы. Но на деле все не так просто. Иногда дает сбой система безопасности банка, а порой подделки оказываются настолько искусными, что отличить их не удается с первого раза. Преступники ради получения крупного займа даже связываются с нужными людьми для того, чтобы данные поддельного паспорта внесли в официальные базы.При данном виде мошенничества найти злоумышленников крайне сложно. Во время всего процесса обмана их личные данные нигде не светятся.Суть аферы проста. Для начала на вокзале находится бомж или какой-нибудь алкоголик, который до этого нигде не брал кредит. Ему обещают небольшую сумму денег за то, что он сходит в банк и оформит на себя кредит. Мошенники предварительно одевают его в приличную одежду и снабжают поддельной справкой с места работы.Обман вскрывается после того, как заемщик на несколько месяцев просрочит кредит. Дело просто передается судебным приставам, но взыскать с таких граждан попросту нечего.Часто подобная схема применяется для автокредитов. Дело в том, что получить их значительно легче. А полученный автомобиль затем продается по поддельным документам или разбирается на запчасти.Более хитрые и предприимчивые мошенники проворачивают самые сложные схемы. Например, они открывают фирму по продаже бытовой техники. Далее злоумышленники заключают договор с банком, который предоставляет услуги кредитования для клиентов фирмы. То есть, попросту говоря, в новом магазине можно будет купить технику в кредит.Само собой, фирма существует лишь на бумаге и для отвода глаз арендует какое-нибудь пустое помещение. Затем мошенники подделывают документы и выдают их «покупателям». На них оформляется кредит на покупку несуществующей техники. Деньги из банка передаются фирме мошенников. «Покупатели» пропадают и не выплачивают кредит. Банк подает заявление в полицию, но часто мошеннической фирме удается уйти от ответственности, так как формально она сама является жертвой обмана.

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