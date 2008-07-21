Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как действуют кредитные мошенники

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:48
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,769
Благодарностей: 2,350
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Как действуют кредитные мошенники


Кредиты являются лакомым кусочком для финансовых мошенников. Они используют для обмана банков и микрофинансовых организаций несколько методов.

Подделка документов

Этот способ появился много лет назад и до сих пор не теряет своей актуальности. Мошенник вклеивает в паспорт фотографию другого человека, изготавливает липовые справки о зарплате и другие документы.
Казалось бы, что финансовые организации уже давно должны научиться распознавать поддельные документы. Но на деле все не так просто. Иногда дает сбой система безопасности банка, а порой подделки оказываются настолько искусными, что отличить их не удается с первого раза. Преступники ради получения крупного займа даже связываются с нужными людьми для того, чтобы данные поддельного паспорта внесли в официальные базы.

Подставные люди

При данном виде мошенничества найти злоумышленников крайне сложно. Во время всего процесса обмана их личные данные нигде не светятся.
Суть аферы проста. Для начала на вокзале находится бомж или какой-нибудь алкоголик, который до этого нигде не брал кредит. Ему обещают небольшую сумму денег за то, что он сходит в банк и оформит на себя кредит. Мошенники предварительно одевают его в приличную одежду и снабжают поддельной справкой с места работы.
Обман вскрывается после того, как заемщик на несколько месяцев просрочит кредит. Дело просто передается судебным приставам, но взыскать с таких граждан попросту нечего.
Часто подобная схема применяется для автокредитов. Дело в том, что получить их значительно легче. А полученный автомобиль затем продается по поддельным документам или разбирается на запчасти.

Фирма и ее несуществующие клиенты

Более хитрые и предприимчивые мошенники проворачивают самые сложные схемы. Например, они открывают фирму по продаже бытовой техники. Далее злоумышленники заключают договор с банком, который предоставляет услуги кредитования для клиентов фирмы. То есть, попросту говоря, в новом магазине можно будет купить технику в кредит.
Само собой, фирма существует лишь на бумаге и для отвода глаз арендует какое-нибудь пустое помещение. Затем мошенники подделывают документы и выдают их «покупателям». На них оформляется кредит на покупку несуществующей техники. Деньги из банка передаются фирме мошенников. «Покупатели» пропадают и не выплачивают кредит. Банк подает заявление в полицию, но часто мошеннической фирме удается уйти от ответственности, так как формально она сама является жертвой обмана.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: Калькулятор майнинга криптовалюты

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
банк, кредит, мошенники
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
США действуют наперекор ОПЕК или почему дешевеет нефть veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.05.2017 22:16
Открывайте новые кредитные счета и кредитные карты MasterCard от Райффайзен Банка bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 20.07.2016 01:16
ИНФОГРАФИКА: Как пиво и кофе действуют на наш мозг LSasha Курилка 8 27.04.2016 18:11
Откуда взялись кухни на рынке Форекс и как они действуют? RichShelest Forex: форум для начинающих 59 10.02.2015 19:53
Мошенники действуют маскируясь под e-gold !!! Malik E-Gold 13 21.07.2008 19:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Михаил0888
Пропаганда гомосексуализма по всему миру
От Михаил0888 в разделе «Курилка»
Аватар bizneser
Worldsmarathons для веб-платформы для марафона привлекла SEK 3,7 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sunmistik
Японский миллиардер Тайцзо Сан инвестировал $ 100 млн в стартапы Ю-В Азии
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Anton-writer
Россия предоставила Украине скидку на газ
От Anton-writer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Как 16-летняя девочка бросила школу ради работы, создав многомиллиардный бизнес
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет VALEX: 6927 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
414,308
Тем
475,902
Сообщений
11,791,034

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Крипто-новости

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube