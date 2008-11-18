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Путешествие в Индию

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Имя: Ростислав
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Путешествие в Индию
Кто из нас не мечтает о путешествиях? Наверное, каждый человек хоть раз задумывался в своих мечтаниях побывать в разных городах Земного шара, посетить старинные замки, увидеть другие культуры и религии и любоваться красками разных экзотических мест.



Одним из удачных вариантов путешествия является поездка в сказочную Индию. Чем же привлекательная эта страна? И что там можно увидеть?
Ответ очень прост. Там можно окунуться в совсем другой мир, который наполнен разнообразными экзотическими красками, разнообразными культурами и традициями, которые отличаются от нашей жизни.



Прекрасным местом для отдыха, и увлекательного путешествия являются острова Лакшадвипы, Никобары или Андаманы. Столицей, так сказать, этих прекрасных мест является Порт-Блэр. Это заповедные места, но они открыты для туристов. Путешественников встречают своим радушием уютные отели, живописные пляжи. Также очень большое разнообразие знаменитых культурных мест: это и Бирманский храм в заливе Феникса, это и экзотический зоопарк на мысе Хаддо,это и музей Сельюлэ, и много других прекрасных мест.



Для любителей экстрима богатый подводный мир подарит незабываемые моменты подводной охоты. Любители дайвера будут в восторге от разнообразия жителей морских пучин. Это и морские попугаи, это и скаты, это и барракуды. Также можно встретить морских зебр и много разных видов акул и дельфинов.



Путешествие по Индии полностью отвлечёт вас от мирских сует и проблем, и наполнит незабываемыми эмоциями от увиденного экзотического мира.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
индия, путешествие
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