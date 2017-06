moskva Премиум



Отчет о посещении Blockchain & Bitcoin Conference 2017 в Санкт-Петербурге



Международное мероприятие Blockchain & Bitcoin Conference входит в самую крупную сеть криптоконференций в Европе. Её организатор, компания Smile Expo, проводит данный ивент в пяти странах – России, Украине, Швеции, Чехии и Эстонии.



В конференции приняли участие яркие представители эпохи блокчейна: известные эксперты и гуру криптовалютного рынка и зарубежные эксперты, которые поделились своим видением развития криптовалюты в России и во всем мире.



Питерская конференция, проходившая в отеле “Введенский”, собрала полный зал и получилась динамичной и насыщенной. На ней выступили 18 спикеров, каждому из которых было что сказать и порой трудно остановиться – уж очень богата на события оказалась для криптовалютной индустрии первая половина 2017 года.



Основной направленностью конференции было заявлена юридическая сторона блокчейн-отрасли и ее регулирование, и так или иначе все выступления затронули основную интригу текущего года – ICO.



Артем Толкачев, директор российского подразделения международной сети консалтинговых компаний Deloitte, осветил такую важную тему, как регулирование криптовалютной области и блокчейн-технологий, рассказав о различных подходах и поисках решений в этом отношении со стороны правительств и юридических компаний в СНГ, а также о мировой практике регулирования. Тема ICO, как наиболее спорная, была освещена особо. С юридической точки зрения, по словам Артема, картина ICO, какими мы видим их сейчас – это полное безумие.







“Юристы хватаются за голову”, – сказал он. “ICO по сути – классический обход закона. Я бы назвал это способом быстро собрать деньги без обязательств. Продлится это полгода-год, потом обязательно будет введено некое регулирование, и это хорошо, потому что инвесторам нужна защита”.



Дмитрий Ермолаев, глава проекта Erachain, рассказал о путях решения правовых проблем применения блокчейн-технологий, об участии его компании в ICO и о конкретном “приземлении этой технологии на юридические рельсы в России”.







“Блокчейн привлекателен тем, что он освобождает людей от контроля и позволяет работать peer-to-peer, people to people, в результате чего и получаются эти истории большого успеха, когда стартапы собирают миллионы за несколько минут. Но, к сожалению, вся эта история неприменима к внешним по отношению к блокчейну вещам, традиционному бизнесу. Основной минус здесь – анонимность. Когда посылаешь кому-то деньги, подписываешь смарт-контракт, невозможно доказать, что твой контрагент – это какое-то определенное лицо. Мы задались вопросом, как эту технологию применить к реальному текущему законодательству, и мы пришли к выводу, что нужно разработать специальное удостоверение персоны. Нашей разработке уже более трех лет, и она направлена на то, чтобы у блокчейн-бизнесмена не было вопросов, как ему общаться с налоговой. Мы заносим персональные данные человека на блокчейн и потом делаем привязку данной пары ключей к персоне. В результате мы получаем удостоверение анонимного ключа, и когда человек работает в нашей системе, он знает, с кем он работает. Это снимает главный барьер, который не давал блокчейну войти в реальную жизнь и делает его полезным для бизнеса”.



Начальник Управления инновационной деятельности НИУ ВШЭ Марина Гурьева говорила о трендах, перспективах и прогнозах блокчейн-экономики.







“Мы с вами движемся в мир, в котором роботы по факту будут экономическими субъектами, и мы должны создать условия, при которых роботы смогут вступать друг с другом в товарно-денежные отношения”.



Роботы не могут позвонить знакомому юристу или чьей-то знакомой, им нужен четкий алгоритм действий, протокол. И как раз блокчейн позволяет роботов превратить в экономических субъектов.



“И это классно, когда холодильник может заказать доставку пиццы и ее оплатить”.



Также огромным плюсом блокчейна, по словам Марины, является то, что с этой технологией можно сразу выйти со своим продуктом на глобальный рынок. Однако в отношении среднесрочных прогнозов Марина не выразила большого оптимизма:



“Я верю в Биткойн. Но сейчас, когда бизнес войдет в период ICO, выйдет куча мошенников, и пузырь лопнет. Но если говорить о долгосрочных перспективах, блокчейн ждет великое будущее, в первую очередь речь идет об искусственном интеллекте и отношениях роботов. И если говорить о перспективах России, то сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с Интернетом: мы прошли период девяностых, и вот сейчас развиваемся, все хорошо”.



Вице-президент компании Wirex Алена Коротаева рассказала о регулировании Биткойна в Японии и о том, как в этом отношении видится роль России – сможем ли мы последовать примеру Страны восходящего солнца, каков портрет среднестатистического пользователя Биткойна в России и в Японии и в чем разница между подходами к инвестированию в той и другой стране.







Согласно статистическим данным, собранным аналитиками компании, в среднем в России инвестируют в Биткойн люди в возрастном диапазоне от 20 до 30 лет, в то время как в Японии это, как это ни парадоксально для нас звучит, люди в возрасте от 40 лет. И разница здесь в том, что российский инвестор вкладывается в криптовалюту, отчаянно рассчитывая на рост курса и зачастую не имея свободных денег, в то время как в Японии это делают уже состоявшиеся в финансовом отношении люди, которые ищут дополнительных источников дохода и диверсифицирующие свои портфели.



Соответственно, “качество” самих пользователей Биткойна “у нас” и “у них” также очень различно: в Японии большинство держателей биткойнов хотят ими активно пользоваться, расплачиваться и т.д., в то время как в России инерция еще очень велика, и людям привычно и спокойно расплачиваться традиционными деньгами, и это ещё довольно долго будет так, в силу разницы менталитета русского человека и японца.



Эффектное выступление представителя компании Solvena Льва Леймана “Деньги в режиме блокчейн” осветило историю развития Биткойна с самого момента зарождения, пройдясь по всем ключевым этапам становления денег 2.0. Далее Лев дал ряд рекомендаций начинающим трейдерам, рассказал о трендах нынешнего момента. Очень важным источником информации для трейдера Лев считает Твиттер, также как и необходимость следить за новинками в мире криптовалют.







“Как можно заработать на криптовалюте сегодня, ведь сегодня не нулевые, и Биткойн уже не может взять и вырасти на тысячу процентов. Новая валюта – каждый день появляется несколько новых ее видов, и на этом можно сыграть”.



Представители Сбербанка, в последнее время проявляющего живой интерес к криптотехнологиям, донесли до аудитории свое видение такого вопроса, как практическое применение блокчейна в корпоративном бизнесе, в частности, был рассмотрен вопрос онкострахования на блокчейне.



Данил Кабанов, директор ЦК АО “Сбербанк-Технологии”, рассказал о том, что за три года, которые Сбербанк изучает технологию блокчейн, пришло лучшее понимание технологии, для чего она нужна и где просто необходима.







“В этом мире, где никто никому не доверяет, бизнесу нужно заключать сделки. Блокчейн помогает сделать эффективным процесс коммуникации. Его гарант – это вера в математику”.



Согласно Данилу, массовый переход бизнеса на блокчейн может произойти очень скоро, к 2020-му году, учитывая развитие таких гигантских проектов как блокчейн-консорциумы типа Hyperledger.



На провокационный вопрос из зала в отношении ICO, как чувствует себя Сбербанк рядом с людьми, которые “сегодня нахватают денег, а завтра схлопнутся”, – Данил ответил, что его это не смущает:



“Пузырь лопнет, но останутся замечательные специалисты, а технология никуда не денется”.



Также банковский сектор представил такой крупный игрок российского рынка как Альфа-Банк. Максим Азрильян (главный технический директор которого) очень эмоционально и ярко осветил тему практического применения технологии блокчейн Альфа-Банком, рассказав об опыте разработки блокчейн-проекта для компании S7, собственных наработках и ряде выводов, которые были сделаны командой в процессе оттачивания тех или иных решений при внедрении их в жизнь.







Также не остался в стороне от прорывных технологий и банк Райффайзен: доклад представителя банка Марины Сманцер, пожалуй, немного чересчур строгий, был о корпоративных приложениях на блокчейн-платформах. В частности, был подробно разобран вопрос о банковских аккредитивах на смарт-контрактах и конкретном опыте банка в этом отношении.







Представители игровой платформы Hero Engine разрядили обстановку своим стремительным и непринужденным докладом о собственной совсем не игрушечной разработке. Речь шла о построении облачной платформы, на которой множество разработчиков из разных стран смогут трудиться над моделированием смарт-городов и различных ситуаций, в частности, над системами реагирования на чрезвычайные происшествия. Сейчас такая разработка уже идет – моделируется взрыв в центре Торонто, и в реальном времени смотрится, как различные подразделения, службы и машины реагируют на эту потенциально возможную ситуацию. Команда приглашает к себе специалистов в области программирования и графического дизайна, поскольку масштабы её деятельности запланированы грандиозные.







Константин Гольдштейн из Microsoft рассмотрел вопрос комплексных решений для компаний от Enterprise Ethereum Alliance. По словам Константина, в большинстве случаев компании сами не знают, зачем им блокчейн, и, согласно мнению специалистов из Microsoft, «90% ICOs are bullshit». На самом деле, компаниям необходимо комплексное блокчейн-решение, в частности, разработанная Microsoft платформа подходит для решения локальных задач конкретных фирм, если блокчейн-технология действительно необходима им в работе.



Ожидаемое многими выступление Алекса Петрова из Bitfury не состоялось, вместо него выступил его коллега, создатель Waves Александр Иванов. Его выступление было посвящено волнующей теме ICO. Александр, как и многие, считает, что сегодняшняя ситуация – это, “безусловно, пузырь”. Вопрос только в том, как сегодня нужно себя вести для того, чтобы схлопывание пузыря не было слишком болезненным и не повлекло за собой критических последствий для всей криптоиндустрии.







“Надеюсь, это будет последний раз, когда я рассказываю про ICO, потому что мне очень надоело это делать. Наверное, я за эти три года помог сделать в России наибольшее их количество, и мы работали с ними, когда большинство из сидящих здесь даже не знали такого слова. Мне удивительно смотреть на то, что происходит сейчас . Люди поднимают какие-то безумные суммы. Надо понимать, что если ситуация будет так дальше развиваться, пузырь сдуется. Вопрос только в том, что нужно сделать. Мы сейчас в Сингапуре делаем полностью легальную площадку для проведения ICO. Эта сфера сейчас будет в любом случае развиваться, и если мы сейчас пустим это на самотек, то схлопывание этого пузыря будет совсем болезненным, поэтому важно разработать полностью легальную схему, по которой ICO будет развиваться. Чтобы, если вас обманули, вы могли подать на этих людей в суд. Это очень важно”.



Доклад исполнительного директора и основателя компании BitCAD Владислава Митрофанова, посвященный биометрической идентификации на блокчейне, получился завораживающе футуристическим.







Задачей, которую ставила перед собой команда проекта, был отказ от всех физических ноcителей личной информации, будь то паспорт, банковские карты и т.д. с перенесением всей этой информации на блокчейн. При этом важным моментом являлось обеспечение возможности для пользователя получать доступ к своей личной информации с абсолютно любого устройства. И для того, чтобы получить этот доступ и была нужна биометрическая аутентификация.



“Преимущества этой системы включают одновременное распознавание тысяч пользователей, что едва ли возможно в случае применения большинства классических решений”, – говорит Владислав. “В целом, система предназначена для распознавания лиц, анализа отпечатков пальцев и анализа вен, который для каждого человека абсолютно уникален и скрыть или подделать который невозможно”.



Система также будет способна взаимодействовать со сторонним программным обеспечением и сервисами через API. В основном это касается платежных систем и банков, но также она может быть применима и в других областях.



“Если речь идет об анализе вен, вам не нужно держать руку неподвижно. Наше устройство считывает шаблон в движении. Для распознавания лица достаточно камеры смартфона. Этот способ быстрый, точный и легкий, поэтому с любого смартфона можно запускать его без проблем”.



В целом, можно сказать, что конференция получилась очень насыщенной. Представленное в демо-зоне оборудование для майнинга и криптоматы вызвали живейший интерес среди слушателей. Организация процесса оказалась на высоте – за исключением небольших перестановок все заявленные выступления прошли в срок, с небольшой задержкой, причиной которой скорее была перенасыщенность информацией в докладах участников, которым действительно было что сказать.







Читайте более детальные репортажи по наиболее интересным выступлениям на конференции в дальнейших публикациях на BitNovosti.com.



