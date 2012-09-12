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Ученые научились выборочно стирать воспоминания

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Ученые научились выборочно стирать воспоминания
Проводя опыты над моллюском Аплизией, ученые обнаружили, что способны выборочно стирать воспоминания, хранящиеся в нейронах этого организма, сообщается на Science Daily. Теоретически это может значить, что возможно создание лекарства, стирающего болезненные воспоминания — те, что вызывают тревогу или являются причиной посттравматического синдрома. При этом другие воспоминания будут сохранены.

Когда человек получает травматический или эмоциональный опыт, в нейронах кодируется множество воспоминаний, в том числе случайных и мало связанных напрямую с травмой. Эти события происходили во время эмоционального потрясения и мозг запоминает и их. Так человек может запоминать окружающую обстановку, отдельные предметы, которые находились рядом во время стресса. Это ведет к тому, что даже по прошествии большого количества времени, встреча с этой случайной информацией может вызывать приступы паники и тревоги. Например, человека ограбили около почтового ящика — пройдет много времени, а почтовый ящик будет вызывать у него неосознанную тревогу.

Одно из направлений исследований ученых — разработка стратегии удаления таких неассоциативных воспоминаний без вреда для воспоминаний ассоциативных. Такие воспоминания отпечатываются в мозге неосознанно, а после всю жизнь вызывают тревогу, без объективной на первый взгляд причины. Исследователи объясняют, что долговременные воспоминания в мозге человека формируются благодаря усилению связей между определенными нейронами. Эти воспоминания не стираются благодаря тому, что мозг поддерживает их. Ученые установили, что поддержка воспоминаний происходит благодаря выработке определенных белков — Protein Kinase M. Причем для ассоциативных воспоминаний и неассоциативных молекулы этих белков разные. В результате, опыты показали, что сохраненные в мозгу события можно стирать, просто блокируя нужный тип молекулы, поддерживающих эти воспоминания.

Исследования проводились на Аплизии, потому что белки Protein Kinase M, отвечающие за сохранение воспоминаний, схожи с такими же белками у позвоночных. Они считают, что результаты их работы помогут понять механизмы человеческой памяти, научиться работать с ними. Результаты важны не только для разработки технологий удаления воспоминаний, но и лечения нейродегенеративных заболеваний, потому что часть из них вызывает мутация белка. Но главное — это уменьшение последствий посттравматического синдрома, то есть устранение неассоциативных воспоминаний, вызывающих нелогичный ответ со стороны организма.
По материалам hightech.fm
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