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Разработана первая в мире камера без объектива

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Разработана первая в мире камера без объектива
Разработана первая в мире камера без объектива



Caltech разработал чип с «оптической фазированной решёткой», который использует математические вычисления и оптические сенсоры в качестве замены линзам объектива. Он позволяет изменять фокусировку без изменения оптических свойств объектива. Для этого нужно лишь добавить временную задержку (вплоть до квадриллионных долей секунды) к периоду считывания поступающего света, полученному в разных местах на микросхеме. Как отмечают разработчики, такой чип позволяет осуществлять мгновенное переключение между режимами объектива с рыбьего глаза на телеобъектив. Для этого достаточно лишь скорректировать получение светового потока чувствительным слоем.

На текущий момент это скорее демонстрация концепта, чем решение, пригодное для применения в коммерческих устройствах. Текущая версия чипа включает решётку из 64 сенсоров (8×8). В дальнейших планах разработчиков – создание камеры с большим количеством сенсоров, которая будет более чувствительной и сможет снимать уже изображения с высоким разрешением.


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