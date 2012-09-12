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В Европе разработают недорогой многоразовый ракетный двигатель
Компания Airbus Safran Launchers и Европейское космическое агентство (ESA) начнут совместную разработку недорогого многоразового ракетного двигателя, запуски которого начнутся с 2030 года.
Airbus Safran заявила, что будет использовать новые технологии производства, в том числе 3D-печать для снижения стоимости двигателя примерно до €1 миллиона ($1,1 миллиона). Сейчас компания использует ракетные двигатели Vulcain 2, каждый из которых стоит около €10 миллионов. «Коммерческий рынок — по крайней мере, европейский — требует надежности, своевременной доставки и [адекватной] стоимости, и мы должны найти лучший ответ на эти ожидания рынка», — сказал гендиректор Airbus Safran Ален Шармо.
В качестве одного из драйверов роста космической отрасли Шармо называет развитие технологий, позволяющих использовать беспилотные автомобили. Беспилотники повышают спрос на спутники связи и, следовательно, на их запуск с помощью ракет для обеспечения бесперебойных сигналов. «Мы знаем, что это произойдет. Мы видим прототипы [беспилотных автомобилей], которые уже работают в Германии и Калифорнии. Мы знаем, что это будет большой рынок, но когда именно — трудно предсказать», — сказал Шармо.
В краткосрочной перспективе ArianeGroup (такое название получит Airbus Safran 1 июля) будет сосредоточена на разработке следующей версии своей нынешней ракеты Ariane 5. «Мы сделаем Ariane 6 в 2020 году, но мы также должны подготовиться к будущему. Именно поэтому эта программа (Prometheus) важна», — отметил Шармо.
По материалам reuters.com