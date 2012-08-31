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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 09:16 Сегодня, 09:16 Сегодня, 08:43 #1 Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 2,222 Благодарностей: 807 УГ: 15 КП: 0.314 подарки Лайки станут деньгами? Увенчаются ли успехом попытки превратить каждую минуту в реальную валюту





В будущем могут быть монетизированы такие, казалось бы, абстрактные материи, как внимание и время. Такой проект уже пытаются реализовать создатели новой социальной сети Nimses, где валютой являются цифровые монеты, созданные… из одной минуты жизни.



Гейм, сет и ним



Эксперты считают, что в цифровой экономике будут активно использоваться частные валюты, выпускать которые сможет любой желающий. Успеха добьются те, кто уже начал создавать собственную виртуальную экономику, например, геймеры. А вот банковской системе уже на нынешнем этапе развития технологий грозит смерть.



Авторы проекта Nimses (входит в топ самых скачиваемых приложений) использовали идею, которая неоднократно обыгрывалась в фантастических произведениях: превратить время пользователя в универсальное средство платежа.



Приложение, которое функционирует как социальная сеть с геолокацией, превращает каждую минуту жизни в цифровую монету под названием «ним». Например, за 80 лет жизни система сделает 42 048 000 таких записей, то есть накопит именно такую сумму прожитых минут.



Нимы можно отправлять другим пользователям, а также использовать их в качестве лайков для постов, фотографий и видео. Баланс нимов — нимб, показывает суммарное количество нимов, созданных или полученных от других.



Цитата: «Nimses дает возможность тратить нимы так же, как человек привык тратить свою жизнь. В Nimses люди могут также получать нимы от других. Если кто-то передал кому-то один ним, это означает, что этот кто-то подарил кому-то целую минуту своей жизни», —



Nimses дает возможность тратить нимы так же, как человек привык тратить свою жизнь Nimses люди могут также получать нимы от других. Если кто-то передал кому-то один ним, это означает, что этот кто-то подарил кому-то целую минуту своей жизни



Создатели проекта обещают, что в будущем виртуальную валюту можно будет использовать для покупки реальных товаров и услуг.



Не виртуальные деньги, а виртуальный товар



Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александр Скурихин считает, что нимы не стоит рассматривать в качестве серьезной виртуальной валюты по аналогии с биткоином и эфиром, так как их ликвидность ограничивается самим приложением и партнерскими/рекламными проектами Nimses. Он также указывает, что такой механизм уже давно реализован в онлайн-играх.



Цитата: «Нимы стоит рассматривать как виртуальный товар (в данном случае – мера ценности), за счет которого приложение может работать по freemium-модели капитализации. Это значит, что пользователь получает бесплатно базовый набор функций / базовый статус, но для дальнейшего удобства, комфорта и положительных эмоций от использования приложения необходимо докупать какие-либо премиальные опции за реальную валюту. Такой принцип монетизации не нов и часто используется в мобильных играх (покупка для персонажа дополнительных способностей, уникального оружия и снаряжения, облегчение или ускорение прохождения игры в социальных сетях)», —



Играем с валютами



Но с развитием локальных валют социальную активность пользователей можно будет действительно монетизировать, говорят эксперты.

Как объясняет доктор экономических наук, член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев, сейчас появляется все больше различных соцсетей и мессенджеров, которые построены на технологии блокчейн и в рамках которых социальная активность пользователей является основным инструментом генерации криптовалюты.



Цитата: «В этих условиях лайк или комментарий могут выступать как криптовалюта. Никакой специальной интеграции не нужно. Дело в том, что игровые валюты самостоятельно довольно быстро интегрируются в реальность, появляются площадки по конвертации игровых валют в реальную и наоборот. Этот процесс начался еще с появлением первых MMO RPG-игр, а сейчас уже полноценно работает. В качестве примера можно привести довольно много различных онлайн-игр, которые позволяют игрокам как заводить реальные средства и конвертировать их во внутриигровую валюту, так и выводить их. Первое, что просится на ум, – это игра World of Warcraft, ежедневная активная аудитория которой колеблется от семи до десяти миллионов человек. Причем многие игроки намеренно «фармят» ресурсы, после чего продают их и генерируют внутриигровую валюту, которую впоследствии с помощью различных онлайн-бирж продают другим игрокам», —



Навстречу токеномике



Цифровая экономика будет функционировать с помощью локальных виртуальных валют. И с помощью технологий превратить в валюту можно будет практически все, что угодно, в том числе внимание и время, прогнозирует директор Института социально-экономической модернизации, сооснователь проекта Darfchain Константин Бакулев.



Цитата: «Идея частных валют продолжала закономерно эволюционировать и в итоге спустилась на самый «нижний» уровень, выражением чего и стали ICO отдельных предприятий, стартапов и проектов. Токены, выпускаемые предпринимателями, и есть их долговые обязательства («цифровые векселя»), которые защищены определенными смарт-контрактами, выполняющимися при наступлении оговоренных условий», —



По его словам, в ближайшем будущем при условии снятия ограничений на эмиссию любой сможет выпускать свои деньги-токены и расплачиваться ими. Цитата: «В токеномике могут быть монетизированы и внимание, и время, а также любые обязательства. Ценность их будет определяться профессионализмом и репутацией человека, что фиксируется в публичных блокчейнах», — Цитата: — Особое счастье ждет тех, кто уже давно начал строить свою виртуальную экономику, то есть геймеров. Фанаты онлайн-игры получат свой собственный инструмент учета и обмена всех своих средств, включая эмитируемые ими личные токены, которые задействованы во всех доступных игровых бизнесах».



Сооснователь проекта Darfchain Станислав Тактаев считает, что в такой экономике не останется места для банков в их нынешнем виде. Цитата: «Банки должны будут измениться или умереть. Последнее очевидно, если принимать во внимание, что банковское кредитование в токеномике заменяется потребительским кредитованием в форме оплаты предзаказа. Тем более когда покупатель видит, куда и на что, согласно условиям смарт-контракта, идут его средства. Поэтому банкам останется только самим включиться в токеномику и стать обменно-учетными хабами, аккумулирующими прежде всего ликвидные активы и выпускающими под них свои, конкурирующие между собой цифровые «банкноты» на блокчейне», —



Источник В будущем могут быть монетизированы такие, казалось бы, абстрактные материи, как внимание и время. Такой проект уже пытаются реализовать создатели новой социальной сети Nimses, где валютой являются цифровые монеты, созданные… из одной минуты жизни.Эксперты считают, что в цифровой экономике будут активно использоваться частные валюты, выпускать которые сможет любой желающий. Успеха добьются те, кто уже начал создавать собственную виртуальную экономику, например, геймеры. А вот банковской системе уже на нынешнем этапе развития технологий грозит смерть.Авторы проекта Nimses (входит в топ самых скачиваемых приложений) использовали идею, которая неоднократно обыгрывалась в фантастических произведениях: превратить время пользователя в универсальное средство платежа.Приложение, которое функционирует как социальная сеть с геолокацией, превращает каждую минуту жизни в цифровую монету под названием «ним». Например, за 80 лет жизни система сделает 42 048 000 таких записей, то есть накопит именно такую сумму прожитых минут.Нимы можно отправлять другим пользователям, а также использовать их в качестве лайков для постов, фотографий и видео. Баланс нимов — нимб, показывает суммарное количество нимов, созданных или полученных от других.говорится на сайте проекта.Nimses дает возможность тратить нимы так же, как человек привык тратить свою жизнь Nimses люди могут также получать нимы от других. Если кто-то передал кому-то один ним, это означает, что этот кто-то подарил кому-то целую минуту своей жизниСоздатели проекта обещают, что в будущем виртуальную валюту можно будет использовать для покупки реальных товаров и услуг.Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александр Скурихин считает, что нимы не стоит рассматривать в качестве серьезной виртуальной валюты по аналогии с биткоином и эфиром, так как их ликвидность ограничивается самим приложением и партнерскими/рекламными проектами Nimses. Он также указывает, что такой механизм уже давно реализован в онлайн-играх.объясняет Скурихин.Но с развитием локальных валют социальную активность пользователей можно будет действительно монетизировать, говорят эксперты.Как объясняет доктор экономических наук, член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев, сейчас появляется все больше различных соцсетей и мессенджеров, которые построены на технологии блокчейн и в рамках которых социальная активность пользователей является основным инструментом генерации криптовалюты.объясняет Михеев.Цифровая экономика будет функционировать с помощью локальных виртуальных валют. И с помощью технологий превратить в валюту можно будет практически все, что угодно, в том числе внимание и время, прогнозирует директор Института социально-экономической модернизации, сооснователь проекта Darfchain Константин Бакулев.говорит Бакулев.По его словам, в ближайшем будущем при условии снятия ограничений на эмиссию любой сможет выпускать свои деньги-токены и расплачиваться ими.поясняет эксперт.В токеномике могут быть монетизированы и внимание, и время, а также любые обязательства. Ценность их будет определяться профессионализмом и репутацией человека, что фиксируется в публичных блокчейнахСооснователь проекта Darfchain Станислав Тактаев считает, что в такой экономике не останется места для банков в их нынешнем виде.резюмирует эксперт.

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