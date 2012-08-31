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Лайки станут деньгами?
Увенчаются ли успехом попытки превратить каждую минуту в реальную валюту



В будущем могут быть монетизированы такие, казалось бы, абстрактные материи, как внимание и время. Такой проект уже пытаются реализовать создатели новой социальной сети Nimses, где валютой являются цифровые монеты, созданные… из одной минуты жизни.

Гейм, сет и ним


Эксперты считают, что в цифровой экономике будут активно использоваться частные валюты, выпускать которые сможет любой желающий. Успеха добьются те, кто уже начал создавать собственную виртуальную экономику, например, геймеры. А вот банковской системе уже на нынешнем этапе развития технологий грозит смерть.

Авторы проекта Nimses (входит в топ самых скачиваемых приложений) использовали идею, которая неоднократно обыгрывалась в фантастических произведениях: превратить время пользователя в универсальное средство платежа.

Приложение, которое функционирует как социальная сеть с геолокацией, превращает каждую минуту жизни в цифровую монету под названием «ним». Например, за 80 лет жизни система сделает 42 048 000 таких записей, то есть накопит именно такую сумму прожитых минут.

Нимы можно отправлять другим пользователям, а также использовать их в качестве лайков для постов, фотографий и видео. Баланс нимов — нимб, показывает суммарное количество нимов, созданных или полученных от других.

Цитата:
«Nimses дает возможность тратить нимы так же, как человек привык тратить свою жизнь. В Nimses люди могут также получать нимы от других. Если кто-то передал кому-то один ним, это означает, что этот кто-то подарил кому-то целую минуту своей жизни», —
говорится на сайте проекта.

Nimses дает возможность тратить нимы так же, как человек привык тратить свою жизнь Nimses люди могут также получать нимы от других. Если кто-то передал кому-то один ним, это означает, что этот кто-то подарил кому-то целую минуту своей жизни

Создатели проекта обещают, что в будущем виртуальную валюту можно будет использовать для покупки реальных товаров и услуг.

Не виртуальные деньги, а виртуальный товар


Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александр Скурихин считает, что нимы не стоит рассматривать в качестве серьезной виртуальной валюты по аналогии с биткоином и эфиром, так как их ликвидность ограничивается самим приложением и партнерскими/рекламными проектами Nimses. Он также указывает, что такой механизм уже давно реализован в онлайн-играх.

Цитата:
«Нимы стоит рассматривать как виртуальный товар (в данном случае – мера ценности), за счет которого приложение может работать по freemium-модели капитализации. Это значит, что пользователь получает бесплатно базовый набор функций / базовый статус, но для дальнейшего удобства, комфорта и положительных эмоций от использования приложения необходимо докупать какие-либо премиальные опции за реальную валюту. Такой принцип монетизации не нов и часто используется в мобильных играх (покупка для персонажа дополнительных способностей, уникального оружия и снаряжения, облегчение или ускорение прохождения игры в социальных сетях)», —
объясняет Скурихин.

Играем с валютами


Но с развитием локальных валют социальную активность пользователей можно будет действительно монетизировать, говорят эксперты.
Как объясняет доктор экономических наук, член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев, сейчас появляется все больше различных соцсетей и мессенджеров, которые построены на технологии блокчейн и в рамках которых социальная активность пользователей является основным инструментом генерации криптовалюты.

Цитата:
«В этих условиях лайк или комментарий могут выступать как криптовалюта. Никакой специальной интеграции не нужно. Дело в том, что игровые валюты самостоятельно довольно быстро интегрируются в реальность, появляются площадки по конвертации игровых валют в реальную и наоборот. Этот процесс начался еще с появлением первых MMO RPG-игр, а сейчас уже полноценно работает. В качестве примера можно привести довольно много различных онлайн-игр, которые позволяют игрокам как заводить реальные средства и конвертировать их во внутриигровую валюту, так и выводить их. Первое, что просится на ум, – это игра World of Warcraft, ежедневная активная аудитория которой колеблется от семи до десяти миллионов человек. Причем многие игроки намеренно «фармят» ресурсы, после чего продают их и генерируют внутриигровую валюту, которую впоследствии с помощью различных онлайн-бирж продают другим игрокам», —
объясняет Михеев.

Навстречу токеномике


Цифровая экономика будет функционировать с помощью локальных виртуальных валют. И с помощью технологий превратить в валюту можно будет практически все, что угодно, в том числе внимание и время, прогнозирует директор Института социально-экономической модернизации, сооснователь проекта Darfchain Константин Бакулев.

Цитата:
«Идея частных валют продолжала закономерно эволюционировать и в итоге спустилась на самый «нижний» уровень, выражением чего и стали ICO отдельных предприятий, стартапов и проектов. Токены, выпускаемые предпринимателями, и есть их долговые обязательства («цифровые векселя»), которые защищены определенными смарт-контрактами, выполняющимися при наступлении оговоренных условий», —
говорит Бакулев.

По его словам, в ближайшем будущем при условии снятия ограничений на эмиссию любой сможет выпускать свои деньги-токены и расплачиваться ими.
Цитата:
«В токеномике могут быть монетизированы и внимание, и время, а также любые обязательства. Ценность их будет определяться профессионализмом и репутацией человека, что фиксируется в публичных блокчейнах», —
поясняет эксперт.
Цитата:
— Особое счастье ждет тех, кто уже давно начал строить свою виртуальную экономику, то есть геймеров. Фанаты онлайн-игры получат свой собственный инструмент учета и обмена всех своих средств, включая эмитируемые ими личные токены, которые задействованы во всех доступных игровых бизнесах».
В токеномике могут быть монетизированы и внимание, и время, а также любые обязательства. Ценность их будет определяться профессионализмом и репутацией человека, что фиксируется в публичных блокчейнах

Сооснователь проекта Darfchain Станислав Тактаев считает, что в такой экономике не останется места для банков в их нынешнем виде.
Цитата:
«Банки должны будут измениться или умереть. Последнее очевидно, если принимать во внимание, что банковское кредитование в токеномике заменяется потребительским кредитованием в форме оплаты предзаказа. Тем более когда покупатель видит, куда и на что, согласно условиям смарт-контракта, идут его средства. Поэтому банкам останется только самим включиться в токеномику и стать обменно-учетными хабами, аккумулирующими прежде всего ликвидные активы и выпускающими под них свои, конкурирующие между собой цифровые «банкноты» на блокчейне», —
резюмирует эксперт.

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