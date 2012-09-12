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OpenANX создает на Эфириуме децентрализованную биржу

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OpenANX создает на Эфириуме децентрализованную биржу
Гонконгский фонд OpenANX Foundation рассказал о новом проекте openANX, направленном на создание децентрализованной криптовалютной биржи и торговой платформы, основанной на блокчейне Эфириума. Планируется, что децентрализованная торговая платформа с открытым исходным кодом будет обладать ликвидностью централизованных бирж и безопасностью и прозрачностью децентрализованных бирж. «Вплоть до текущего момента в криптовалютном пространстве преобладают централизованные биржи, - говорит технический директор проекта openANX и соучредитель стартапа ANX International Хаг Мадден (Hugh Madden), - в существующей сейчас среде клиенты недостаточно защищены». За последние несколько лет было взломано значительное число централизованных бирж, что в совокупности привело к краже около 925 000 биткоинов, то есть более двух миллиардов американских долларов. Тем не менее, централизованные биржи играют важную роль в криптовалютной экосистеме, поскольку они связывают традиционные финансовые услуги и валюты с миром блокчейна. Создатели openANX планируют улучшить модель децентрализованных бирж за счёт соединения сети с Asset Gateways (Шлюзы Активов) добавив систему залогового депозита, которая обеспечит пользователям возможности оценивать риски. Система залогового депозита также обеспечит правовую систему разрешения споров с обязательным исполнением, а это даст определенные гарантии и защиту для клиентов. «Мы создали платформу, на которой централизованные биржи...

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