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Аналитики НБУ назвали минимальную ставку по ипотечным кредитам

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Аналитики НБУ назвали минимальную ставку по ипотечным кредитам
Льготная ставка по ипотечным кредитам составляет 5% и выше. Об этом говорится в аналитическом финансовом отчете Национального банка Украины.

В НБУ провели анализ 25 банков с наибольшим портфелем ипотечных кредитов, которые в сумме занимают 95% от всех таких договоров в банковском секторе Украины.

Выяснилось, что большинство банков предлагает фиксированную процентную ставку на первый год или несколько лет и переменную или плавающую, привязанную к определенному индексу, например UIRD, после этого.

В рамках партнерских программ с застройщиками фиксированная ставка, как правило, льготная – от 5%, ее размер в большинстве случаев зависит от первого взноса заемщика.

Вне партнерских программ фиксированные ставки составляют от 20% годовых. Максимальный заявленный срок кредитов в большинстве банков составляет 20 лет.

Средневзвешенный по объему кредитов фактический срок по состоянию на конец I квартала 2017 составил 16,2 года, в 2016-м – 16,9 лет. Средний возраст заемщика в 2016 – 36 лет, в 1 квартале 2017 – 37 лет. Следовательно, банки ожидают, что большинство кредитов будет погашено до наступления пенсионного возраста заемщиков.

По материалам УНН
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