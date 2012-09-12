Аналитики НБУ назвали минимальную ставку по ипотечным кредитам
Льготная ставка по ипотечным кредитам составляет 5% и выше. Об этом говорится в аналитическом финансовом отчете Национального банка Украины.
В НБУ провели анализ 25 банков с наибольшим портфелем ипотечных кредитов, которые в сумме занимают 95% от всех таких договоров в банковском секторе Украины.
Выяснилось, что большинство банков предлагает фиксированную процентную ставку на первый год или несколько лет и переменную или плавающую, привязанную к определенному индексу, например UIRD, после этого.
В рамках партнерских программ с застройщиками фиксированная ставка, как правило, льготная – от 5%, ее размер в большинстве случаев зависит от первого взноса заемщика.
Вне партнерских программ фиксированные ставки составляют от 20% годовых. Максимальный заявленный срок кредитов в большинстве банков составляет 20 лет.
Средневзвешенный по объему кредитов фактический срок по состоянию на конец I квартала 2017 составил 16,2 года, в 2016-м – 16,9 лет. Средний возраст заемщика в 2016 – 36 лет, в 1 квартале 2017 – 37 лет. Следовательно, банки ожидают, что большинство кредитов будет погашено до наступления пенсионного возраста заемщиков.