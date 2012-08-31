Почему краудфандинг на блокчейне привлекает сотни миллионов долларов

Идея краудфандинга не нова. В XVIII и XIX веках писатели и философы часто привлекали денежные или залоговые инвестиции для своих будущих работ. Через некоторое время эта концепция нашла применение далеко за пределами области искусств. При возведении пьедестала Статуи Свободы правительственного финансирования оказалось недостаточно. В результате была проведена общественная кампания по сбору средств, собравшая более 160 тыс. пожертвований, и именно они помогли завершить строительство.
Однако, только с ростом популярности интернета проекты, и прежде всего — опять же, в сфере творчества и развлечений — получили широкий доступ к финансированию со стороны заинтересованных в них рядовых членов общества.
И вот примерно в 2013 году, когда подразумевающая прямое и равноправное взаимодействие криптовалюта биткоин впервые начала привлекать всеобщее внимание, идея прямой общественной поддержки была объединена с новой технологией блокчейна. В результате этого союза на свет появилась концепция ICO, или Initial Coin Offering: новый, высокоэффективный способ сбора средств в эпоху интернета.
ICO и классический краудфандинг
ICO (перичное предложение токенов) — краудфандинговая кампания на базе блокчейна. У нее много общего с традиционным краудфандингом, но есть и некоторые ключевые отличия.
Как и в случае с традиционным сбором средств, ICO стремится получить инвестиции на новый проект со стороны заинтересованного сообщества. В данном случае, финансирование скорее всего будет осуществляться с помощью биткоина или других криптовалют. Природа этих цифровых валют позволяет отправлять их получателю в любой точке мира, быстро и практически без затрат, а также вне рамок традиционной банковской системы. Всякий, кто когда-либо пробовал перевести средства за границу, сразу оценит эти преимущества.
В обмен на свое вложение, каждый поддержавший проект участник получает соответствующее инвестированной сумме количество токенов. В ранние дни проведение ICO часто подразумевало создание нового, отдельного блокчейна — операция, которая, как правило, достигалась путем копирования кода биткоина и внесения нескольких изменений в его основные параметры — к примеру, изменения общего количество криптовалюты в системе. Были, впрочем, и некоторые крипто платформы, созданные с нуля. В последнее время токены принято создавать и хранить в существующих и зарекомендовавших себя блокчейнах, что значительно упрощает процесс проведения ICO.
Токены могут создавать прибыль различными способам, однако обычно это происходит за счет роста спроса на них, обусловленного востребованностью предоставляемых платформой услуг, поскольку реализация дивидендов на базе блокчейна, будучи крайне простой технической задачей, во многих странах считается незаконной схемой получения прибыли. Как и в случае с биткоином и другими криптовалютами, эти токены подлежат свободному обмену или торговле между пользователями. Если привлекший внимание инвесторов проект окажется успешен, ценность его токенов вырастет.
ICO становятся массовым явлением
Одно из первых ICO было проведено в 2013 году основателями криптовалютной платформы под названием NXT. Для того времени идея была смелой: платформа позволяла любому желающему создавать собственные токены и торговать ими на пиринговых биржах, а также отправлять зашифрованные сообщения и многое другое. Создатели проекта поставили максимальное ограничение сбора средств в 21 BTC, и в кампании приняли участие около 70 инвесторов, получившие свою пропорциональную долю токенов по цене около 2 сатоши. Через несколько месяцев токен NXT стоил на биржах 8-10 тысяч сатоши. Опыт этой кампании лег в основу множества появившихся впоследствии проектов, однако выглядела она как и все, сделанное в духе того времени: прогрессивно, но грубовато.
Золотым стандартом для краудфандинга на блокчейне стал Ethereum, ICO которого было проведено летом 2014 года. Эфириум (Ethereum) — платформа умных контрактов, выполнение кода в которой происходит автоматически, без привлечения доверенных посредников и необратимо, аналогично подходу биткоина в отношении денег. Кампания за один месяц собрала 18 млн долларов в биткоинах. Это была одна из первых историй успеха в деле проведения ICO, а сам Эфириум благодаря собранным средствам существенно вырос и набрал обороты за эти годы. В результате сегодня платформа представляет собой второй по размеру блокчейн с рыночной капитализацией почти 30 млрд долларов.
Прецедент вдохновил многих, вызвав нешуточный интерес. Так наступило время ICO. Когда ситуация на криптовалютных рынках улучшилась и валюта начала расти в цене, интерес резко вырос. Прошлый год оказался богат на крупные ICO, однако судя по всему, и его рекорды покажутся нам незначительным по итогам года нынешнего.
Одной из важных кампаний 2016 года было ICO Waves — платформы для создания «специализированных токенов», разработанной с целью предоставления всем желающим возможности собрать средства и запустить собственный токен. Несмотря на то, что для этой цели вполне подходит и Ethereum, и даже более ранние блокчейны вроде NXT, в свое лучшее время повидавшего многомиллионные и процветающие проекты, проект Waves был разработан специально для того, чтобы сделать этот процесс максимально простым и интуитивно понятным. Waves вызвал немалый интерес сообщества, в результате чего ему удалось собрать 30 000 BTC или 16 млн долларов по курсу того времени.
Сегодня многие видные проекты запускают собственные ICO как на Ethereum, так и на Waves. Сотни миллионов долларов инвестиций уже были вложены в проведенные на эти платформах ICO. Большая часть этой суммы пришлась на Ethereum — следствие большего размера его сообщества, рыночной капитализации и более раннего запуска проекта. В качестве примеров некоторых историй успеха можно привести ICO инновационного браузера Brave (токен BAT), проведенного 31 мая на базе Эфириума и собравшего 35 млн долларов за минуты, системы децентрализованного управления Aragon (Ethereum, 25 млн долларов, 17 мая, менее 15 минут), приложения для рыночного прогнозирования Gnosis (Ethereum, 12.5 млн долларов, апрель), и многих других.
Сегодня наметилась тенденция по одновременно использованию для ICO и Waves, и Ethereum, для обеспечения избыточности и привлечения внимания обоих сообществ. Этот подход недавно помог MobileGo — инициативе, продвигающей криптовалютные платежи среди онлайн-игроков, привлечь рекордную сумму в 53 млн долларов.
Кроме того, к ICO стали прибегать не только криптовалютные или виртуальные интернет-проекты: новый подход постепенно проникает и на рынок традиционного венчурного капитала, предоставляя финансирование вполне реальному, материальному бизнесу. Проекту ZrCoin недавно удалось привлечь свыше 7 млн долларов на Waves для запуска экологичного завода по производству диоксида циркония — ключевого сырья для многих промышленных применений.
Конкуренция с венчурным капиталом
Кайрат КалиевВ прошлом году в различные ICO было вложено в общей сложности 331 млн долларов, то есть треть миллиарда долларов, на фоне которого меркнут 140 млн долларов венчурных инвестиций, вложенных в блокчейн-стартапы. И эта тенденция только набирает обороты. Сборы восьмизначных сумм уже не редкость, а само перичное предложение токенов по факту превратилось в наиболее прибыльный способ, благодаря которому блокчейн-организации могут обеспечить финансирование своих инициатив.
ICO — конкурент для традиционного венчурного финансирования, хотя его конкурентные показатели в настоящее время весьма невелики: несмотря на общее падение венчурного рынка в 2016 году, его размер по-прежнему составляет внушительные 127 млрд долларов.
Однако блокчейн — это лишь набор инструментов, которые могут быть использования любым необходимым образом, в том числе и для очень эффективного дополнения обычного венчурного финансирования. Starta ICO — еще одна запускаемая на Waves инициатива, представляет собой эффективное сочетание этих двух подходов: проект планирует обеспечивать перспективные восточноевропейские технологические стартапы всеми необходимыми ресурсами («крауд» или обычное финансирование) и иной подготовкой, которые позволят им получить доступ к прибыльным американским рынкам.
Все более вероятным выглядит сценарий демократизации венчурного финансирования с помощью блокчейна, позволяющий людям вкладывать в быстрорастущие компании без типичных для таких случаев преград, с которыми ранее всегда сталкивались обычные инвесторы.
Об авторе
Кайрат Калиев - CEO компании Cross Coin, проводящей ICO Starta Accelerator. Экономист с более чем 13-летним опытом в финансовом секторе, эксперт в области финтеха и экосистем для развития стартапов. В данный момент является заместителем директора департамента финансовых технологий Международного финансового центра «Астана» в Казахстане.