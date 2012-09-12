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Банки ЕС могут оштрафовать до € 4,7 млрд из-за нарушений защиты данных

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Банки ЕС могут оштрафовать до € 4,7 млрд из-за нарушений защиты данных
Согласно данным исследования Consult Hyperion, европейские финансовые институты могут столкнуться со штрафами на общую сумму в € 4,7 млрд в течение первых трех лет в соответствии с новым положением о защите данных (GDPR).

В отчете, подготовленном по заказу AllClear ID, говорится, что финансовые учреждения могут столкнуться с 384 нарушениями данных, при этом штрафы превышают € 260 млн за нарушение. Цифры были составлены на основе анализа данных, скорректированных с учетом размера финансового учреждения.

Consult Hyperion подчеркивает, что показатель в размере € 4,7 млрд является приблизительным прогнозом, поскольку он исключает компенсационные требования, расходы, связанные с потерянными клиентами, поврежденную репутацию и отставку высшего руководства.

Отчет советует банкам принимать срочные меры, нарабатывать знания для решения проблем, связанных с нарушениями, возникающими при публикации данных.

По материалам banks.eu
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