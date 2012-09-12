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Регистрация рисковых налоговых накладных с 1 июля будет невозможной
С 1 июля 2017 года полноценно заработает электронная система управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически будет приостанавливать регистрацию рисковых налоговых накладных.
Об этом говорится в комментарии директора Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николая Чмерука.
По его словам, НДС всегда был рисковым с точки зрения создания схем уклонений от налогообложения. До введения системы электронного администрирования НДС существовали схемы так называемых “налоговых ям”, когда создавались предприятия, формировались налоговые обязательства, а потом эти предприятия становились банкротами и суммы не поступали в бюджет. Позже недобросовестные налогоплательщики использовали льготный режим налогообложения предприятий сельского хозяйства, что также исправлено, благодаря отмене таких льгот.
Налоговик напомнил, что с 1 апреля текущего года систему автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации таких налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН работает в тестовом режиме, с 1 июля этого года уже будет работать в обычном режиме.
Он также сообщил, что специалисты ГФС работали и над усовершенствованием критериев, чтобы налоговые накладные реального сектора не подпадали под систему рисков и не были приостанавлены.
“Если налоговая накладная не является рисковой, то она регистрируется, если рисковая – приостанавливается. Плательщик налога имеет возможность обратиться в ГФС – предоставить документы и подать заявление. Комиссия рассматривает это заявление и в течение 5 дней принимает решение на самом ли деле эта операция не содержит признаков риска и тогда накладная регистрируется, или это рисковая накладная и она приостанавливается”, – рассказал Чмерук.
По материалам Телеграф