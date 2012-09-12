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В Украине упало "белое" производство водки
Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в мае 2017 года по сравнению с маем прошлого года уменьшилось на 3,1%, составив 847 тыс. дал.
При этом, в апреле 2017 года производство водки выросло на 23%. За 5 месяцев было произведено 5 млн 501 тыс. дал (-21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), свидетельствуют данные официальной статистики.
При этом производство коньяков и бренди в мае 2017 года выросло на 15,1% по сравнению с маем 2016 и составило 128 тыс. дал. При этом, по сравнению с апрелем-2017 производство указанных напитков уменьшилось на 22,4%. В целом, за 5 месяцев – 781 тыс. Дал (-24,9%).
Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в мая 2017 года против мая 2016 увеличилась на 1,8% и составило 545 тыс. дал, а по сравнению с апрелем 2017 – уменьшилось на 5,8%. За 5 месяцев сладких спиртных напитков было произведено – 2 млн 356 тыс. дал (+ 7,8%).
По материалам Сегодня