НБУ взялся за банковские группы

Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.
В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них следующие признаки:
- Владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;
- Члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;
- Наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;
- Члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.
Национальный банк определил три условия применения данных признаков:
- если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера;
- если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом;
- если отсутствует подтверждена информация о конечном бенефициарного владельца юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:
- Введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы";
- Возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы;
- Смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;
- Возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;
- Уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.
Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ от 22 июня 2017 № 57 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
По материалам НБУ