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НБУ взялся за банковские группы

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НБУ взялся за банковские группы
Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них следующие признаки:
  • Владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;
  • Члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;
  • Наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;
  • Члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.

Национальный банк определил три условия применения данных признаков:
  1. если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера;
  2. если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом;
  3. если отсутствует подтверждена информация о конечном бенефициарного владельца юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:
  • Введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы";
  • Возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы;
  • Смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;
  • Возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;
  • Уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ от 22 июня 2017 № 57 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

По материалам НБУ
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Метки
банковская группа, банковские группы, нбу
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