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НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО "Диамантбанк"

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НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО "Диамантбанк"
Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 22 июня 2017 №394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Диамантбанк».

Напомним, в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Диамантбанк" было отнесено к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017.

По материалам НБУ

Ещё минус один. Чистка банковского сектора продолжается - останутся только сильнейшие и нормальные.
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Метки
диамант банк, ликвидация, нбу
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