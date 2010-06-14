НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал ПАО "Диамантбанк"

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 22 июня 2017 №394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Диамантбанк
».
Напомним, в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Диамантбанк" было отнесено
к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017.
По материалам НБУ
Ещё минус один. Чистка банковского сектора продолжается - останутся только сильнейшие и нормальные.