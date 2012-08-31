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Криптовалютное сообщество в ожидании ICO платформы EOS

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Криптовалютное сообщество в ожидании ICO платформы EOS
В понедельник, 26 июня, стартует ожидаемый многими с нетерпением краудсейл платформы децентрализованных приложений EOS, которая, как предполагают некоторые аналитики, сможет составить конкуренцию Ethereum.

Проект EOS был анонсирован в мае этого года на конференции Consensus 2017 в Нью-Йорке, и одним из его вдохновителей является небезызвестный Дэн Лаример, стоявший за созданием BitShares и Steemit.


Цитата:
«Программное обеспечение EOS.IO представляет новую блокчейн-архитектуру, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений. Это достигается посредством создания конструкции в виде операционной системы, на которой могут быть построены приложения. Программное обеспечение предлагает аккаунты, аутентификацию, базы данных, асинхронную коммуникацию и диспетчеризацию приложений на сотнях CPU или кластерах. Итоговая технология представляет собой блокчейн-архитектуру, которая масштабируется до миллионов транзакций в секунду, устраняет пользовательские комиссии и дает возможность быстрого и простого развертывания децентрализованных приложений», —
говорится в whitepaper EOS.

Впрочем, на день старта EOS представляет собой лишь концепцию – никакого кода, который могли бы проанализировать специалисты, нет. Разработчиком проекта выступает зарегистрированная на Каймановых островах компания block.one, сооснователем которой является управляющий директор венчурного фонда Blockchain Capital Брок Пирс.

И как Пирс сказал в недавнем интервью Reuters, EOS ставит перед собой цель быть фундаментом для бизнес-приложений в экосистеме блокчейна.

Критика и сомнения


Несмотря на громкие заявления и массированную маркетинговую кампанию перед стартом распродажи токенов, проект уже успел подвергнуться критике со стороны известных представителей криптовалютного сообщества.

Основные сомнения сводятся к тому, что важные вопросы технического характера по-прежнему остаются без ответа. Как известно, EOS базируется на алгоритме консенсуса DPoS (делегированного доказательства владения), при котором члены сообщества делегируют ответственность за верификацию транзакций выбранным «свидетелям».

Сторонники DPoS считают, что такой алгоритм в потенциале может сократить время обработки транзакций, так как в процессе участвует меньшее число нод. Однако вместе с тем многие высказывают опасения, что данный подход открывает возможности для нечистых на руку игроков.

Так, как сказал в комментарии CoinDesk криптовалютный аналитик Тон Вейс, в прошлом выступавший в роли консультанта в обоих предыдущих проектах Дэна Ларимера, упомянутые криптовалюты контролировались преимущественно небольшим внутренним кругом лиц, стремившихся создать вокруг них лишь хайп.

Цитата:
«Дэн Лаример запустил несколько проектов на базе PoS, и они по своей природе были достаточно сомнительными. Как Bitshares, так и Steemit позволяли инсайдерам создавать большое количество токенов для самих себя, а после этого алгоритм proof-of-stake позволял им без ограничений штамповать имеющие ценность токены», —
говорит Тон Вейс.

Также, как уже говорилось выше, в данный момент нет возможность дать объективную оценку заявлениям авторов проекта о его бесконечной масштабируемости.

Цитата:
«Детальной информации об этом в whitepaper нет, как нет пока и кода. Поэтому дать ответы на конкретные технические вопросы сейчас не может никто, —
добавил Уэйн Воэн, основатель и CEO блокчейн-стартапа Tierion.
Цитата:
– Те, кто находятся в радостном предвкушении, не понимают, чему именно они радуются. Нет никаких упоминаний о приложениях для конечных пользователей, и нет никаких технических подробностей».
Известный криптотрейдер WhalePanda тем временем и вовсе называет предыдущие проекты Ларимера «скамом» и «схемой Понци»

Однако сам Дэн Лаример считает, что заявления о его прошлом опыте слишком преувеличены. Также он настаивает, что, создавая BitShares и Steem, он изначально планировал довести платформы до уровня самоокупаемости и затем передать другим людям.

Цитата:
«Я запустил Steem с намерением впоследствии уйти, чтобы заняться разработкой платформы смарт-контрактов. Я был лишь тем человек, который выработал идею и запустил все в движение. Сейчас за Steem отвечает Steemit, Inc», —
говорит он.

Что касается BitShares, то, по словам Ларимера, он точно также удостоверился, что проект самофинансируется и самоокупается, после чего передал инструменты другим людям. При этом, подчеркивает он, и Steem и BitShares по-прежнему пользуются большим интересом со стороны пользователей.

Структура ICO


Краудсейл EOS стартует 26 июня 2017 года в 13:00 UTC и будет разбит на насколько период с завершением кампании 1 июня 2018 года. Общее количество токенов ограничено и составит 1 млрд.

Первый период продлится до 1 июля 2017 года, в его ходе будет предложено к продаже 200 млн токенов EOS (20% от общей эмиссии). Второй период стартует 1 июля 2017 года в 13:00 UTC и будет разбит на 350 отрезков продолжительностью 23 часа каждый. В ходе каждого из этих 23-часов периодов будет предлагаться 2 млн токенов EOS. В общей сложности в течение второго периода будет предложено 700 млн токенов (70% от общей эмиссии).

10 млн токенов (10% от общей эмиссии) зарезервированы для Block.one и не будут доступны для трейдинга на биржах.

Покупка токенов возможна только при помощи ETH, при этом цена не будет фиксированной и может меняться в зависимости от ситуации. Минимальная стоимость покупки составит 0.01 ETH.

Дополнительная информация о краудсейле EOS доступна на официальном сайте, там же можно ознакомиться и с соглашением о покупке.

Отдельно следует отметить, что резиденты США из-за отличий в регулировании в различных штатах в предстоящем краудсейле участия принять не смогут.

Дополнительно команда EOS отмечает, что сами токены не являются ни ценными бумагами, ни каким-либо иными финансовыми инструментами, не предназначены для инвестиционных или спекулятивных целей, и не должны рассматриваться в качестве инвестиций.

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