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Российский беспилоьный автобус.

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Российский беспилоьный автобус.
Первый в России беспилотный автобус будет запущен в качестве пилотного проекта на острове Русском, в кампусе ДФГУ на третьем Восточном экономическом форуме 6-7 сентября 2017 года.
Автобус под названием "Матрёшка" («MatrЁshka») разработан в Сколково и там-же проведены испытания на закрытых полигонах.
Предварительно, 22 июня, между ДВФУ и «Бакулин Моторс Групп» было подписано соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя не только пилотный запуск беспилотных автобусов в кампусе университета, но и создание лабораторий по развитию беспилотных транспортных средств и проведению испытаний на дорогах общего пользования.
Беспилотные автобусы в 2016 году были запущены в Японии, США и Франции. Во Франции, например, им выделили полосу, ограниченную барьером от прочих транспортных средств.
Работа по интеграции беспилотных транспортных средств в городскую инфраструктуру предстоит большая, тем более, что в России полностью отсутствует законодательная база по регулированию движения беспилотников.

Специально для MMGP.ru
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