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заработок на арбитраже трафика

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Старый Сегодня, 04:35
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2013
Сообщений: 12
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
заработок на арбитраже трафика
Доброго времени суток , наверняка каждый каждый хоть раз слышал в интернете фразу " арбитражный траффик", но что это и как это работает знают немногие, по сути арбитраж это "купил дешевле продал дороже " вот и весь арбитраж, сео-оптимизаторы льют такой траффик на свой сайт или партнерки САР но если бы это все было так легко то наверное у нас все были бы Соросами и Ротшильдами. Дело в том что траффик это и еть РЕАЛЬНЫЕ люди которые переходят по ссылкам и делают то или иное действие на сайте или просто смотрят страницы или смотрят фильм- в общем проявляют поведенческий фактор, не буду писать много букафф о том как это работает, все это есть в интернете. Прежде чем партнерка заработала на нее нужно нагнать траффик- купить на биржах ссылок или тизерной или банерной рекламы но не весь траффик качественный- много ботов самих бирж скликивают или ссылки вообще удаляет вебмастер ( если закупать на биржах вечных ссылок) я лишь хочу донести новичкам как можно неплохо заработать да и заложить некоторые знание ( а вдруг зацепит и понравится) , идея стара как мир и многим знакома- подходит для новичков у которых вообще нет денег или всего рублей 5-10 на кошельке, прежде всего заводите себе сайт на любом конструкторе сайтов ( в интернете уйма сервисов таких как WIX, FO.U, UCOZ) дальше регистрируетесь здесь https://goo.gl/1yCPUe и добавляете этот сайт в систему (вкладка добавить сайт) и вставляете код на свой сайт ( надеюсь как вставить код на сайт вы разберетесь) а далее переходим на любой букс- например сюда https://goo.gl/oZPZ58 и делаете задание например "пройти по ссылке и кликнуть по 3-м разным ссылкам с задержкой на сайте рекламодателя 10-15 секунд" и в отчет о проделанной работе прислать ай пи исполнителя, цену за задание ставите например 25 коп ( так как некоторые клики будут стоить всего 4 копейки то не стоит отчаиваться) как показывает статистика реклама стоимостью 15-20 коп за клик попадается куда чаще чем по 4 коп. Пример- вы разместили задание и оплатили рекламный бюджет на 5 рублей, стоимость задания 25 коп, то есть получается что его могут сделать 20 раз, 20*3=60, 60 переходов по рекламе с ценой от 4 коп до 3 рублей, в среднем вы всегда удваиваете свои траты........... пробуйте, удачи в начинаниях
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заработать без вложений, заработать без инвестиций
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