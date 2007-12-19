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За воспитание и обучение американских дошколят можно будет заплатить биткойном

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Форекс-блогер
 
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За воспитание и обучение американских дошколят можно будет заплатить биткойном
Биткойн как вариант оплаты стал весьма популярным в последние дни. Не имеет значения, начнет ли Amazon принимать Биткойн от своих клиентов, но часть частных школ в Нью-Йорке определенно будет. Школы Монтессори, частная школьная сеть в Нью-Йорке, добавили Биткойн в качестве дополнительного варианта оплаты, что сделало «крипто родителей» счастливым.

Согласно докладу на одном из веб-сайтов, объекты дошкольного образования в Монтессори в кварталах Уилтирон и Сохо в Нью-Йорке начали принимать платежи в биткойне с прошлого месяца. Решение школы включить в способ оплаты криптовалюты было вызвано ростом запросов от многих родителей о том, принимают ли они биткойн, что заставило их серьезно относиться к этому.

Председатель школы и соучредитель Марко Чиокка, объяснив это решение, сказал:

«Мы смотрели на« за »и« против »принятия этого [биткойн] и решили, что сейчас, вероятно, подходящее для этого время, потому что он начинает входить в мейнстрим. Мы - первая школа дошкольного возраста, которая примет его как форму оплаты».
Сообщается, что школы Монтессори используют Coinbase для облегчения возможности оплаты за криптовалюту. С помощью торгового счета на платформе платежи за биткойн, полученные от родителей, мгновенно преобразуются в fiat (обычные деньги), что фактически исключает любые связанные с волатильностью эффекты.

Однако, благодаря негативной прессе о криптоконверсии в целом, несколько родителей, были обеспокоены новой разработкой.
Чокка сказал, что некоторые родители подняли вопрос, спрашивая, почему школа принимает то, что используется для преступной деятельности. К счастью, школы Монтессори решили сохранить опцию оплаты криптовалютой, заявив, что это всего лишь еще один дополнительный способ оплаты, и любой, кто не любит его использовать, все равно может заплатить чеками.

Учитывая высокую стоимость обучения (30 950 долларов США для программ на весь день в школах Монтессори), те, у кого есть дети, которые собираются войти в школьную систему или те, кто планирует иметь детей, могут начать инвестировать в биткойн. Учитывая положительный прогноз для оценки стоимости биткойна, они смогут легко оплачивать гонорары за обучение своих детей без материального бремени.

Перевод специально для mmgp.ru
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