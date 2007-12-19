Пользователи Amazon написали петицию с требованиям подключить биткоин

Об Amazon было много информации в новостях в последнее время, благодаря их постоянно совершенствующемуся технологическому мастерству и их достижениям в розничной продаже. Хотя компания продолжает поддерживать технические компании и даже блокировать проекты через AWS косвенно, она не была такой дружелюбной, когда речь заходит о биткойне как способе оплаты.
Сообщество криптоинвесторов постоянно запрашивало у онлайн-гиганта информацию о подключении Bitcoin в качестве дополнительного способа оплаты, но до сих пор тщетно.
Теперь в новой попытке люди создали онлайн-петицию, призывающую Amazon начать принимать биткойн. Заявка на известную онлайн-пропагандистскую и петиционную платформу Change.org приходит в то время, когда популярность криптовалют демонстрирует позитивную ценовую тенденцию с повышенной стабильностью.
Согласно сообщениям, 5381 заявителей уже подписали кампанию. Требование не останавливается на этом, так как некоторые также считают, что лидер электронной торговли должен также расширить поддержку крипты, добавив кроме биткоина еще и Litecoin. Петиция в Change.org показала, что людям становится более комфортно тратить криптовалюты на покупку товаров и услуг.
Выступая в пользу Биткойна, заявители утверждают следующие причины, по которым Amazon должна вводить платежи Bitcoin;
Низкие транзакционные издержки, децентрализованная валюта, низкая инфляция из-за конечного предложения, легкий доступ, необратимые платежи и, конечно же, безопасность, предоставляемая криптовалютой.
Несмотря на то, что Amazon не принимает Bitcoin на данный момент, покупатели все еще могут косвенно его использовать, покупая подарочные карты и выкупая их на платформе.
В настоящее время немногие ведущие мировые платформы, такие как Rakuten, принимают платежи в Bitcoin.
Некоторые из других известных игроков, принимающих платежи по биткойну, включают Microsoft, Dell, Overstock и другие. Пока не известно, изменит ли Amazon свое мнение и начнет поддерживать криптовалютные платежи, но будет здорово, если гигант электронной коммерции будет соответствовать пожеланиям сообщества.
Перевод специально для mmgp.ru