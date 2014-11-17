OpenANX ICO компании ANX International привлек в первый день более $14 млн.

OpenANX - решение на базе блокчейна для децентрализованных криптовалютных бирж в настоящее время находится в процессе сбора необходимых средств для развития. Краудсейл OpenANX стартовал 22 июня 2017 года и уже собрал более 16 миллионов долларов путем продажи более 22 миллионов токенов OAX.
В недавнем пресс-релизе ANX International, ведущей блокчейн-компании известной концепцией "белый лейбл" для криптовалютных бирж и блокчейн-решений, было заявлено, что OpenANX ICO привлек 14 миллионов долларов меньше, чем за один день. В самый успешный первый день ICO люди покупали токены OAX со средней скоростью 750 000 долларов каждые десять минут. Проект OpenANX координируется и возглавляется ANX International, что делает его более привлекательным для инвесторов.
По словам компании, токен OAX - это ERC20-совместимая криптовалюта на базе блокчейна Ethereum и она будет отвечать за запуск проекта OpenANX с открытым исходным кодом, который, в свою очередь, позволит запускать децентрализованные биржевые платформы.
Ожидается, что проект OpenANX решит пару серьезных проблем, с которыми сталкивается криптовалютное сообщество. Он резко сократит барьер входа для новых пользователей криптовалюты. В то же время децентрализованный аспект OpenANX также снизит риски, связанные с централизованными биржами и торговыми платформами. Кроме того, OpenANX предлагает своим пользователям полный контроль над своими личными ключами на платформе, гарантируя, что они всегда смогут контролировать свои средства.
Кроме того, разработка OpenANX будет включать в себя другие приложения на базе умных контрактов, которые будут полезны для управления платформой. После многих инцидентов с хакерами касаемо централизованных платформ, люди стали относиться к ним с большим предубеждением. Благодаря тому, что OpenANX выйдет на рынок, платформа сможет решать проблемы, с которыми сталкивается сообщество.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru