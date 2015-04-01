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Metro инвестирует €100 млн в развитие проектов в Подмосковье

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Metro инвестирует €100 млн в развитие проектов в Подмосковье

До 2020 года ритейлер Metro инвестирует около €100 млн в развитие проектов в Московской области, сообщает RNS со ссылкой на директора Metro AG по общественным и корпоративным связям Даниэля Флориана.

Metro «До 2020 года наши инвестиции (в Московскую область) составят €110 млн», — цитирует Флориана пресс-служба правительства Подмосковья.

В настоящий момент в Подмосковье действуют торговые центры «МЕТРО Кэш энд Керри» в Солнечногорском, Ногинском районах, а также в Люберцах, Подольске, Железнодорожном, Серпухове, Лобне. Совокупный объем инвестиций в создание торговых центров составляет около 150 миллионов евро, при этом создано около 1,5 тысяч рабочих мест.

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