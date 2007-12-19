Биржа GDAX вернет инвесторам деньги, потерянные в результате сбоя в сети Ethereum

Руководство биржи криптовалют GDAX приняло решение компенсировать финансовые потери, которые инвесторы понесли 21 июня в 12:30 PT в результате сбоя в сети Ethereum. Как известно, в этот период цена достигала 10 центов за 1 эфир.
С этой целью уже начато кредитование аккаунтов, которые имели открытые позиции и потеряли средства в результате срабатывания маржин-коллов или стоп лоссов. Возврат средств по исполненным ордерам на покупку не планируется.
Все деньги, которые будут кредитованы инвесторам – это собственные средства компании GDAX.
Предварительной причиной такого снижения цены эфира считают автоматический трейдинг.
название источника
получился дубль попросил удалить