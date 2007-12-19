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Биржа GDAX вернет инвесторам деньги, потерянные в результате сбоя в сети Ethereum

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Старый Сегодня, 01:11
#1
Форекс-блогер
 
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Биржа GDAX вернет инвесторам деньги, потерянные в результате сбоя в сети Ethereum
Руководство биржи криптовалют GDAX приняло решение компенсировать финансовые потери, которые инвесторы понесли 21 июня в 12:30 PT в результате сбоя в сети Ethereum. Как известно, в этот период цена достигала 10 центов за 1 эфир.

С этой целью уже начато кредитование аккаунтов, которые имели открытые позиции и потеряли средства в результате срабатывания маржин-коллов или стоп лоссов. Возврат средств по исполненным ордерам на покупку не планируется.
Все деньги, которые будут кредитованы инвесторам – это собственные средства компании GDAX.
Предварительной причиной такого снижения цены эфира считают автоматический трейдинг.

название источника

получился дубль попросил удалить
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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 01:14.
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