Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Калькулятор майининга

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 00:47
#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,661
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Записей в блоге: 1
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Калькулятор майининга
Мы рады представить новую полезную функцию на форуме - калькулятор майнинга.

С его помощью можно рассчитать Ваш доход, указав все необходимые параметры



жмем кнопку рассчитать и получаем результат



Пробуйте, тестируйте, пишите о недочетах если они будут.
Последний раз редактировалось Граф; Сегодня в 00:58.
Граф вне форума  
Старый Сегодня, 01:33
#2
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 1,125
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Re: Калькулятор майининга
Граф, поправьте ошибку в названии темы.
traderok на форуме  
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