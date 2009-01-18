Кто такой админ betonmoney Денис Минин и куда он делся?

наткнулся на
дениса минина (админа бетонмани - как он себя позиционировал на сайте бетонмани и некоторых других проектах. да и Registrant Name: Denys Minin) какому-то сергею петрику. в интервью 0 слов про бетонмани
почему? почему он больше не выступает в роли лица бетонмани?
в интервью много громких слов за жизнь и политику. позиционирует себя как эксперт по здоровому образу жизни и бизнесу. особое внимание уделяет блокчейну и криптовалютам.
"я больше всего ненавижу тех кто врёт" и "я говорю только правду" - такие фразы могут попасть в анналы истории.
действительно это эксперт и успешный человек. а возможно и историческая личность?
возможно именно поэтому некоторые люди доверили деньги его проекту?
пару раз намекнул на комментарии под видео. но их нет.
может тут есть пользователям что сказать?