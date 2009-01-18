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Кто такой админ betonmoney Денис Минин и куда он делся?

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BETonMONEY.com – (с англ. – спор на деньги) это площадка для online-споров, на которой можно найти оппонентов и поспорить относительно любого рода событий, которые наступят в будущем.
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Кто такой админ betonmoney Денис Минин и куда он делся?
наткнулся на
дениса минина (админа бетонмани - как он себя позиционировал на сайте бетонмани и некоторых других проектах. да и Registrant Name: Denys Minin) какому-то сергею петрику. в интервью 0 слов про бетонмани почему? почему он больше не выступает в роли лица бетонмани?

в интервью много громких слов за жизнь и политику. позиционирует себя как эксперт по здоровому образу жизни и бизнесу. особое внимание уделяет блокчейну и криптовалютам.

"я больше всего ненавижу тех кто врёт" и "я говорю только правду" - такие фразы могут попасть в анналы истории.

действительно это эксперт и успешный человек. а возможно и историческая личность?
возможно именно поэтому некоторые люди доверили деньги его проекту?

пару раз намекнул на комментарии под видео. но их нет.
может тут есть пользователям что сказать?
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